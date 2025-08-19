أحمد عبد الباسط يعلق على سحب أرض الزمالك: في حاجه غلط

علق الإعلامي أحمد عبد الباسط على قرار سحب أرض نادي الزمالك.

وكتب أحمد عبد الباسط عبر فيسبوك:"حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك: نمتلك خطابا يؤكد مد مهلة سحب الأرض إلى سبتمبر من العام الجاري.

وهذا أمر طبيعي لما يكون عندنا أرض استلمناها من أقل من سنتين وبدأنا نشتغل فيها بجدية وسددنا التزامات لتعديل الاشتراطات البنائية لتعظيم الاستفاده منها استثماريا وبدأنا بالفعل إبرام تعاقدات مع مؤسسات عديدة ودخلنا فلوس فعلية وبدأنا نظبط فريق الكرة.

وأضاف المندوه: "مين ليه مصلحة يهد حيل نادي الزمالك؟!

مين يقول إن وزارة الإسكان تمنحنا تراخيص وقرارات وزارية في سبتمبر ٢٤ وتسحب الأرض في أغسطس ٢٥ ؟!



مين يقول إن في ظل الظروف الصعبة الكارثية اللي بيواجهها نادي الزمالك أول مايبدأ يفوق تجيله ضربه بهذه القسوة؟!



واختتم المندوه: مين يقول إن بعد ما أخذنا سماح بمد المهلة لسبتمبر ٢٦ نتفاجئ في اغسطس ٢٥ بسحب الأرض بدون انذار؟ ......

مين يقول لما نستعد عشان ننهي ٢٤ ملعبا في النادي ننقل فيه كرة القدم ونخلق مساحات كبيرة في ميت عقبة نخدم بيها الاعضاء مرة واحدة يتلغي كل ده .......في حاجة غلط".