الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حازم إمام يفند مزاعم سيطرة جون إدوارد بالزمالك وتهميش مجلس لبيب

حازم إمام
حازم إمام
علا محمد

أكد حازم إمام نجم الزمالك السابق وعضو لجنة التخطيط سابقا بالقلعة البيضاء، أنه لم يلعب دورا في صفقات فريق كرة القدم الأول، كما هو الحال بالنسبة لأحمد حسام ميدو وعمرو الجنايني.

وقال حازم إمام في تصريحات إعلامية عبر شاشة «أون سبورت»: "ملف الصفقات إحنا مكنش لينا يد فيه نهائيا، كان كل عملنا نجيب مدير رياضي يستلم المهمة بالتعاون مع كابتن حسين لبيب".

وأضاف: "فكرة المدير الرياضي أو بمعني أدق إن يكون واحد مسؤول عن القرارات جديدة في الزمالك، وعلشان كده في ناس أنا بلاحظ إنها بتقول ده مجلس الإدارة ملوش لازمة وجون إدوارد هو المسيطر، والكلام ده مش صح على الإطلاق".

وختم : "في الأهلي مثلا في حاجة اسمها لجنة كورة، وكابتن الخطيب هو المسؤول، هل حد من أعضاء الأهلي بيطلع يقول نجيب اللاعب الفلاني أو حد ينتقد عمل اللجنة؟ طبعا لأ، وده اللي بيحصل في الزمالك".

حازم إمام أحمد حسام ميدو عمرو الجنايني الزمالك نجم الزمالك السابق وعضو لجنة التخطيط سابقا بالقلعة البيضاء حسين لبيب

