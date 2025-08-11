صلاح سليمان: زيزو كذب على أساطير الزمالك حازم إمام وميدو

قال صلاح سليمان لاعب فريق كرة القدم الأول بنادي الزمالك السابق، إن هجومه على مجلس الأبيض برئاسة حسين لبيب، حدث بسبب رحيل أحمد زيزو للنادي الأهلي.

وتابع سليمان في تصريحات إعلامية لبرنامج “الكلاسيكو" المذاع على قناة ”أون": "تصريحاتي المضادة لمجلس الزمالك في ملف رحيل زيزو بسبب خوفي على النادي".

وأضاف: "زيزو تلاعب بنادي الزمالك، رغم أن مسؤولي الأبيض عرضوا على اللاعب ما يريده من المال. وزيزو أبلغهم برغبته في الاحتراف، ولا أحب طريقة لعب زيزو".

وواصل: “زيزو لاعب مهم ومؤثر وأي مدرب يحب أن يكون لاعب مثل زيزو في فريقه، واللاعب واجه هجوما شديدا من الجماهير البيضاء منذ أن كان لاعبا بالنادي”.

وأكمل: “زيزو كذب على أساطير نادي الزمالك مثل ميدو وحازم إمام وأبلغهم برغبته في الاحتراف في الوقت الذي كان قد مضى للأهلي”.