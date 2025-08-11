رضا عبد العال: زيزو كان خارج الخدمة أمام مودرن سبورت... وريفيرو خلص على ديانج وأفشة والشحات

علَقَ رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق على تعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام نظيره مودرن سبورت ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الممتاز.

وحسم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما مباراة الأهلي أمام مودرن سبورت ، أمس السبت 9 أغسطس على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري ليفقد الأحمر نقطتين ثمينتين في بداية مشواره بالبطولة.

وقال رضا عبد العال في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق عبر فضائية TeN:



لاعبو الأهلي كانوا خارج الخدمة أمام مودرن سبورت وعلى رأسهم أحمد مصطفى زيزو ولم يقدم شيئاً يذكر خلال المباراة ، وكذلك محمود حسن تريزيجيه ، وبالنظر إلى صفقات ولاعبي الفريقين ، كان لابد أن يحسم الأحمر المباراة مبكراً ، إلا أن لاعبي مودرن سبورت ومدربهم مجدي عبد العاطي قدموا مباراة جيدة، ونجح الأخير في إدارة المباراة وفقاً لرؤيته.

وأضاف: الإسباني خوسيه ريفيرو المدير الفني للأهلي يتحمل مسؤولية التعادل أمام مودرن سبورت ، بسبب عدم الدفع بالمالي أليو ديانج في وسط الملعب ، فهو أفضل لاعب في هذا المركز بالقلعة الحمراء ، وكان يجب مشاركته خاصةً في ظل غياب الثنائي إمام عاشور ومروان عطية.

وتابع: ريفيرو "خلص" على ديانج ومحمد مجدي أفشة ، وأعتقد أن الثنائي لن يكون لهما دوراً مع الفريق هذا الموسم ، وكذلك حسين الشحات الذي كان خارج القائمة أمام مودرن سبورت.