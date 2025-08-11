قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
غزة.. 5 شهداء بينهم أربعة صحفيين في قصف للاحتلال أمام مستشفى الشفاء
عبد الظاهر السقا: اعتذار حسام حسن لجمهور الأهلي غير مفهوم
معسكر منتخب مصر ينطلق 7 ديسمبر.. وحسام حسن يرغب في ضم ثنائي الأهلي
الأماكن الشاغرة بـ المرحلة الثالثة في تنسيق الجامعات 2024
شروط حددها القانون لإدخال المحاصيل للحجر الزراعي.. تعرف عليها
نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025 هنا.. رابط سريع
هيونداي إلنترا 2025 كسر زيرو .. أسعار المستعمل تنخفض
حالات يجوز فيها الغيبة بدون ذنب.. علي جمعة يوضحها
بعد ضبط قضايا بقيمة 5 ملايين جنيه..السجن 10 سنوات عقوبة الإتجار بالعملة
احذر.. الحبس 6 أشهر عقوبة انتهاك حرمة الحياة الخاصة طبقا للقانون
هل يؤثر الذكاء الاصطناعي في ترتيب مراحل صناعة الفتوى؟.. نظير عياد يجيب
رابطة الأندية: سنعاقب الزمالك بسبب واقعة زيزو.. وليس لنا علاقة بشكوى الأهلي
رضا عبد العال: زيزو كان خارج الخدمة أمام مودرن سبورت... وريفيرو خلص على ديانج وأفشة والشحات

رباب الهواري

علَقَ رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق على تعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام نظيره مودرن سبورت ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الممتاز.

وحسم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما مباراة الأهلي أمام مودرن سبورت ، أمس السبت 9 أغسطس على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري ليفقد الأحمر نقطتين ثمينتين في بداية مشواره بالبطولة.

وقال رضا عبد العال في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق عبر فضائية TeN:


لاعبو الأهلي كانوا خارج الخدمة أمام مودرن سبورت وعلى رأسهم أحمد مصطفى زيزو ولم يقدم شيئاً يذكر خلال المباراة ، وكذلك محمود حسن تريزيجيه ، وبالنظر إلى صفقات ولاعبي الفريقين ، كان لابد أن يحسم الأحمر المباراة مبكراً ، إلا أن لاعبي مودرن سبورت ومدربهم مجدي عبد العاطي قدموا مباراة جيدة، ونجح الأخير في إدارة المباراة وفقاً لرؤيته.

وأضاف: الإسباني خوسيه ريفيرو المدير الفني للأهلي يتحمل مسؤولية التعادل أمام مودرن سبورت ، بسبب عدم الدفع بالمالي أليو ديانج في وسط الملعب ، فهو أفضل لاعب في هذا المركز بالقلعة الحمراء ، وكان يجب مشاركته خاصةً في ظل غياب الثنائي إمام عاشور ومروان عطية.

وتابع: ريفيرو "خلص" على ديانج ومحمد مجدي أفشة ، وأعتقد أن الثنائي لن يكون لهما دوراً مع الفريق هذا الموسم ، وكذلك حسين الشحات الذي كان خارج القائمة أمام مودرن سبورت.

رسميًا.. رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025 علمي وأدبي

بشرى سارة من وزير التعليم بشأن نظام البكالوريا المصرية

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. قائمة الكليات التي تقبل من 50%

رسوم شحن عداد الكهرباء ابو كارت

تنسيق الجامعات 2025

زلزال

سعر الذهب

أنغام

ديوان عام محافظة بني سويف

وزير الشباب

محافظ دمياط

فى اجواء التسعينات.. أحمد الروبي يعود للزمن الجميل في فيديو كليب "اشتقناله"

شعور دائم بالخوف عليها.. وائل عبد العزيز: اختلافي مع شقيقتي ياسمين كان خلال فترة زواجها الأخيرة.. فيديو

إحالة العاملين المقصرين بالمركز التكنولوجي لمدينة أبوحماد إلى التحقيق

أحمد خالد صالح يتقن الانهيار النفسي.. أداء مدهش في حلقة من الجنون الناعم

تامر عبد المنعم

حقيقة مونلي صديق سوزي

بحيرة طبريا

أحمد الروبي

كريمة أبو العينين

نجاة عبد الرحمن

مونيكا وليم

د. عصام محمد عبد القادر

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة

