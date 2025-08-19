التوسع في آليات التعاون مع اليابان بالتعليم وفتح مجالات جديدة لدعم ذوي الإعاقة

وقع محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خطاب نوايا مع آبي توشيكو، وزيرة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا اليابانية (MEXT)، وذلك بهدف التوسع في آليات التعاون مع اليابان في مجال التعليم وفتح مجالات جديدة في دعم ذوي الإعاقة وتأسيس شراكات في التعليم الفني والتدريب المهني.

جاء ذلك بمقر وزارة التعليم اليابانية، على هامش مشاركة الوزير محمد عبد اللطيف في مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا في دورته التاسعة، قمة "تيكاد ٩"، التي تستضيفها مدينة يوكوهاما اليابانية خلال الفترة من ٢٠ إلى ٢٢ أغسطس الجاري.

وقد أعرب الوزير عن بالغ شكره للوزيرة آبي توشيكو على زيارتها إلى مصر، مثمنًا جهودها في تعزيز التعاون المشترك في مجال التعليم، ومؤكدًا رغبة الوزارة في مواصلة هذا التعاون المثمر، خاصة في ضوء النجاحات التي حققها مشروع المدارس المصرية اليابانية، والذي سيتم تسليط الضوء عليه خلال مؤتمر التيكاد بوصفه نموذجًا ناجحًا يمكن تعميمه في دول القارة الأفريقية.

كما أعرب الوزير عن سعادته بتوسيع مجالات التعاون، لا سيّما تعزيز التعاون وفتح مجالات جديدة في دعم تعليم ذوي الإعاقة، وتأسيس شراكات في مجال التعليم الفني والتدريب المهني، مع التركيز على نقل الخبرات اليابانية في هذه المجالات الحيوية، خاصة في تخصص الزراعة.

وخلال اللقاء، وجّه الوزير دعوة رسمية لنظيرته اليابانية لحضور حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.

من جانبها، أعربت آبي توشيكو عن سعادتها بتوقيع خطاب النوايا على هامش فعاليات مؤتمر "تيكاد ٩"، مؤكدة أن هذا الإنجاز يُعد ثمرة للتعاون المستمر والجهود المشتركة التي بدأت منذ زيارة السيد الوزير إلى اليابان في فبراير الماضي.

وأكدت الوزيرة اليابانية دعمها الكامل للاتفاقيات المبرمة بين وزارة التربية والتعليم المصرية والشركاء اليابانيين مثل "ياماها"، و"كاسيو"، و"سبريكس"، مشيرة إلى حرص وزارتها على إطلاق مشروعات جديدة ناجحة، لا سيما في مجالي التعليم الفني وتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، استكمالًا لنجاح مشروع المدارس المصرية اليابانية.

كما أكدت الوزيرة اعتزاز بلادها بهذا المشروع الرائد، مشيرة إلى أنه سيتم عرض قصة نجاح المدارس المصرية اليابانية ضمن جناح وزارة التعليم اليابانية "EDUPORT" خلال مؤتمر "تيكاد ٩"، بوصفه أحد النماذج الملهمة في التعاون الدولي في مجال التعليم.