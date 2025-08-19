قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بث مباشر.. رئيس الوزراء يلقي كلمة أمام مجلس الأعمال المصري الياباني في طوكيو
محافظ القاهرة: حريصون على تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بالتيسير على المستثمرين
اقتصادية قناة السويس: مذكرة تفاهم مع حكومة طوكيو لتعزيز التعاون في مجال الهيدروجين الأخضر
مدبولي يدعو الشركات اليابانية لإنشاء منطقة صناعية بـ"اقتصادية قناة السويس"
مدبولي: مصر شهدت طفرة تنموية شملت تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد
رئيس الوزراء يدعو الشركات اليابانية لإنشاء منطقة صناعية في اقتصادية قناة السويس
صدمة كبيرة.. نادي الصفاقسي التونسي يعلن إصابة علي معلول
الليلة بـ 200 ألف.. الراقصة بديعة وحش الكون من تشجيع الأم لملف بالأداب
مدبولي من اليابان: تطوير مجموعة من الحوافز والمزايا المُقدمة للمستثمرين
توقيع 12 اتفاقية وخطاب نوايا مع اليابان في قطاعات استراتيجية
هولندا تعتذر عن حادث السفارة المصرية في لاهاي: سنكثف الإجراءات الأمنية
ترامب وزيلينسكي.. كيف تحول التوتر إلى تفاهم بين فبراير وأغسطس؟
التوسع في آليات التعاون مع اليابان بالتعليم وفتح مجالات جديدة لدعم ذوي الإعاقة

ياسمين بدوي

وقع محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خطاب نوايا مع آبي توشيكو، وزيرة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا اليابانية (MEXT)، وذلك بهدف التوسع في آليات التعاون مع اليابان في مجال التعليم وفتح مجالات جديدة في دعم ذوي الإعاقة وتأسيس شراكات في التعليم الفني والتدريب المهني.

جاء ذلك بمقر وزارة التعليم اليابانية، على هامش مشاركة الوزير محمد عبد اللطيف في مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا في دورته التاسعة، قمة "تيكاد ٩"، التي تستضيفها مدينة يوكوهاما اليابانية خلال الفترة من ٢٠ إلى ٢٢ أغسطس الجاري.

وقد أعرب  الوزير عن بالغ شكره للوزيرة آبي توشيكو على زيارتها إلى مصر، مثمنًا جهودها في تعزيز التعاون المشترك في مجال التعليم، ومؤكدًا رغبة الوزارة في مواصلة هذا التعاون المثمر، خاصة في ضوء النجاحات التي حققها مشروع المدارس المصرية اليابانية، والذي سيتم تسليط الضوء عليه خلال مؤتمر التيكاد بوصفه نموذجًا ناجحًا يمكن تعميمه في دول القارة الأفريقية.

كما أعرب الوزير عن سعادته بتوسيع مجالات التعاون، لا سيّما تعزيز التعاون وفتح مجالات جديدة في دعم تعليم ذوي الإعاقة، وتأسيس شراكات في مجال التعليم الفني والتدريب المهني، مع التركيز على نقل الخبرات اليابانية في هذه المجالات الحيوية، خاصة في تخصص الزراعة.

وخلال اللقاء، وجّه الوزير دعوة رسمية لنظيرته اليابانية لحضور حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.

من جانبها، أعربت آبي توشيكو عن سعادتها بتوقيع خطاب النوايا على هامش فعاليات مؤتمر "تيكاد ٩"، مؤكدة أن هذا الإنجاز يُعد ثمرة للتعاون المستمر والجهود المشتركة التي بدأت منذ زيارة السيد الوزير إلى اليابان في فبراير الماضي.

وأكدت الوزيرة اليابانية دعمها الكامل للاتفاقيات المبرمة بين وزارة التربية والتعليم المصرية والشركاء اليابانيين مثل "ياماها"، و"كاسيو"، و"سبريكس"، مشيرة إلى حرص وزارتها على إطلاق مشروعات جديدة ناجحة، لا سيما في مجالي التعليم الفني وتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، استكمالًا لنجاح مشروع المدارس المصرية اليابانية.

كما أكدت الوزيرة اعتزاز بلادها بهذا المشروع الرائد، مشيرة إلى أنه سيتم عرض قصة نجاح المدارس المصرية اليابانية ضمن جناح وزارة التعليم اليابانية "EDUPORT" خلال مؤتمر "تيكاد ٩"، بوصفه أحد النماذج الملهمة في التعاون الدولي في مجال التعليم.

صرف مرتبات أغسطس2025

المالية تستعد.. صرف مرتبات أغسطس2025 بالزيادة الرسمية

حبيبية الشماع وسائق النقل الذكي

بـ 100 مليون جنيه.. حبيبة الشماع بعد وفاتها تعود لساحة القضاء من جديد

صورة اللاعبة

تطورات جديدة بقضية لاعبة الجودو بنادى سموحة.. وشقيقها يفتح النار على رواد السوشيال ميديا | ما القصة؟

هل تجوز الصلاة قبل نهاية الأذان

هل تجوز الصلاة قبل نهاية الأذان؟.. الإفتاء تجيب

رحمة حسن

إصابة جديدة تتعرض لها رحمة حسن بعد الصلع

البلوجر بطه ضياء

البلوجر بطة بعد ضبطها: لقبي صديقة الطلبة ومشاهد الأفلام المثيرة بفلوس

الأرصاد.. أرشيفية

ظاهرتان جويتان .. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم الثلاثاء

علاء الساحر

حبست جوزها .. قصة البلوجر علاء الساحر وريم رفاعي وسبب القبض عليه

مهرجان VS-FILM

إدارة مهرجان VS-FILM تطلق أسماء 4 نقاد على جوائز أفضل مقال أو دراسة للأفلام القصيرة جدا

محفوظ عبد الرحمن

في ذكراه.. وصية محفوظ عبد الرحمن لزوجته سميرة عبد العزيز

جيهان سلامة

عيد ميلادها.. جيهان سلامة تعرضت للخيانة وأصيبت بمرض سرطاني نادر

نشرة المرأة والمنوعات: ماذا تعرف عن علاء الساحر دجال المشاعر ..حبست جوزها من هي ريم الرفاعي .. معلومات صادمة عن هدير عبد الرازق

جميلة عزيز توثق معركتها الصحية.. استمرار علاج السرطان وتهديد قطع شبكية العين لبصرها

سحر أم نصاب مشاعر.. كيف استدرج البلوجر علاء الساحر الفتيات| القصة الكاملة

بعد تصدرها التريند.. معلومات صادمة عن هدير عبد الرازق

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

