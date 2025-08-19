إمام عاشور يشارك في تدريب الأهلي الجماعي.. شاهد

نشر الإعلامي أحمد شوبير لقطات من مران النادي الأهلي اليوم بمشاركة اللاعب إمام عاشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحضيراته لمباراته المقبلة أمام غزل المحلة، المقرر إقامتها يوم الإثنين 25 أغسطس 2025، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز.

ويهدف ريبيرو إلى تجهيز لاعبيه فنيًا وبدنيًا لمواجهة غزل المحلة، حيث قرر إقامة مباراة ودية خلال الأسبوع الجاري من أجل الحفاظ على نسق المباريات ومنح جميع العناصر فرصة المشاركة قبل اللقاء الرسمي.

موعد مباراة الأهلي القادمة

الأهلي يحل ضيفًا على غزل المحلة في تمام السادسة مساء الإثنين 25 أغسطس، على استاد غزل المحلة، ضمن الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي القادمة

تنقل شبكة قنوات "أون سبورت" المواجهة بشكل حصري ضمن تغطيتها لمباريات الدوري المصري موسم 2025-2026.