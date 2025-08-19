صدمة لجماهير الأهلي ومنتخب مصر.. نجم القلعة الحمراء يغيب لمدة شهر بسبب الإصابة

كشف الإعلامي أحمد شوبير تفاصيل إصابة ياسين مرعي، لاعب فريقه الكروي الأول، التي تعرض لها مؤخرا عقب المشاركة مع الفريق في مباراة فاركو الأخيرة ضمن الجولة الثانية من الدوري الممتاز.

وقد قال أحمد جاب الله، طبيب الأهلي إن الأشعة التي أجراها ياسين مرعي، لاعب الفريق، كشفت عن إصابته بشد من الدرجة الثانية في العضلة الخلفية، وأوضح أن اللاعب سيقوم بتنفيذ برنامج علاجي وتأهيلي لتجهيزه للعودة إلى المشاركة في التدريبات الجماعية.

قال الإعلامي أحمد شوبير خلال برنامجه عبر تصريحات إذاعية :" إن ياسين مرعي سيغيب عن الملاعب 4 أسابيع بسبب هذه الإصابة، موضحا أنه يحتاج شهرًا للتعافي من الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا وحرمته من مران الفريق أمس الإثنين، لينضم ياسين إلى قائمة المُصابين في الفريق والتي تضم مروان عطية وإمام عاشور وياسر إبراهيم".

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداده لمباراة غزل المحلة المقرر لها يوم ٢٥ أغسطس الجاري بالمحلة ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على فاركو بأربعة أهداف مقابل هدف ورفع رصيده إلى ٤ نقاط في بطولة الدوري الممتاز.