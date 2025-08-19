الأهلي يعلن إصابة محمد شكري .. تفاصيل

كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط عن إعلان الأهلي إصابة اللاعب محمد شكري عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أحمد عبد الباسط : "الأهلي يعلن إصابة محمد شكري بشد في العضلة الأمامية".



وكشف خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، عن اقتراب الأهلي من ضم توفيق محمد لاعب فريق بتروجيت، خلال الفترة القادمة.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه الرسمي على فيس بوك: "توفيق محمد لاعب بتروجيت هو باك لفت الأهلي القادم واللاعب مخلص كل حاجة والإعلان في يناير".

موقف بتروجت من بيع اللاعب

أوضح المصدر أن إدارة بتروجت لا تمانع رحيل توفيق محمد إلى أي نادٍ، بما في ذلك الأهلي، بشرط توافر عرض مالي مناسب يتوافق مع تقدير النادي لقيمة اللاعب الفنية والمادية.