إعلان القائمة المبدئية للمرشحين لمنصب رؤساء خمس جامعات أهلية

أعلن الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة اختيار رؤساء الجامعات الأهلية، عن القوائم المبدئية للمرشحين لشغل منصب رؤساء خمس جامعات أهلية، وهي جامعة المنصورة الأهلية، جامعة الزقازيق الأهلية، جامعة شرق بورسعيد الأهلية، جامعة أسيوط الأهلية، وجامعة جنوب الوادي الأهلية.

وقد تقدم عدد من المرشحين لشغل هذه المناصب، حيث اشتملت القائمة المبدئية للمتقدمين لمنصب رئيس جامعة جنوب الوادي الأهلية على سبعة مرشحين، بينما ضمت القائمة المبدئية للمتقدمين لمنصب رئيس جامعة أسيوط الأهلية ثلاثة مرشحين، فيما شملت القائمة المبدئية للمتقدمين لمنصب رئيس جامعة شرق بورسعيد الأهلية ثمانية عشر مرشحًا، بينما اشتملت القائمة المبدئية للمتقدمين لمنصب رئيس جامعة الزقازيق الأهلية على عشرة مرشحين، وأخيرًا شملت القائمة المبدئية للمتقدمين لمنصب رئيس جامعة المنصورة الأهلية ثلاثة عشر مرشحًا، ليصل إجمالي المرشحين في هذه المرحلة إلى ٥١ مرشحًا تمهيدًا للمرحلة التالية من إجراءات اختيار رؤساء الجامعات الأهلية.

كان مجلس الجامعات الأهلية قد شكل لجنة لاختيار رؤساء الجامعات برئاسة الدكتور أشرف حاتم، أمين المجلس الأعلى للجامعات سابقًا ووزير الصحة سابقًا، وتتألف اللجنة من الدكتور معتز خورشيد، وزير التعليم العالي سابقًا، والدكتور شريف حماد، وزير البحث العلمي سابقًا، بالإضافة إلى ممثل لمجلس الجامعة وممثل لمجلس الأمناء.

وللاطلاع على تفاصيل القوائم، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني لمجلس الجامعات الأهلية عبر الرابط التالي:

https://www.cus.eg.net