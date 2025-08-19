قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بث مباشر.. رئيس الوزراء يلقي كلمة أمام مجلس الأعمال المصري الياباني في طوكيو
محافظ القاهرة: حريصون على تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بالتيسير على المستثمرين
اقتصادية قناة السويس: مذكرة تفاهم مع حكومة طوكيو لتعزيز التعاون في مجال الهيدروجين الأخضر
مدبولي يدعو الشركات اليابانية لإنشاء منطقة صناعية بـ"اقتصادية قناة السويس"
مدبولي: مصر شهدت طفرة تنموية شملت تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد
رئيس الوزراء يدعو الشركات اليابانية لإنشاء منطقة صناعية في اقتصادية قناة السويس
صدمة كبيرة.. نادي الصفاقسي التونسي يعلن إصابة علي معلول
الليلة بـ 200 ألف.. الراقصة بديعة وحش الكون من تشجيع الأم لملف بالأداب
مدبولي من اليابان: تطوير مجموعة من الحوافز والمزايا المُقدمة للمستثمرين
توقيع 12 اتفاقية وخطاب نوايا مع اليابان في قطاعات استراتيجية
هولندا تعتذر عن حادث السفارة المصرية في لاهاي: سنكثف الإجراءات الأمنية
ترامب وزيلينسكي.. كيف تحول التوتر إلى تفاهم بين فبراير وأغسطس؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إعلان القائمة المبدئية للمرشحين لمنصب رؤساء خمس جامعات أهلية

وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي
نهلة الشربيني

أعلن الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة اختيار رؤساء الجامعات الأهلية، عن القوائم المبدئية للمرشحين لشغل منصب رؤساء خمس جامعات أهلية، وهي جامعة المنصورة الأهلية، جامعة الزقازيق الأهلية، جامعة شرق بورسعيد الأهلية، جامعة أسيوط الأهلية، وجامعة جنوب الوادي الأهلية.

وقد تقدم عدد من المرشحين لشغل هذه المناصب، حيث اشتملت القائمة المبدئية للمتقدمين لمنصب رئيس جامعة جنوب الوادي الأهلية على سبعة مرشحين، بينما ضمت القائمة المبدئية للمتقدمين لمنصب رئيس جامعة أسيوط الأهلية ثلاثة مرشحين، فيما شملت القائمة المبدئية للمتقدمين لمنصب رئيس جامعة شرق بورسعيد الأهلية ثمانية عشر مرشحًا، بينما اشتملت القائمة المبدئية للمتقدمين لمنصب رئيس جامعة الزقازيق الأهلية على عشرة مرشحين، وأخيرًا شملت القائمة المبدئية للمتقدمين لمنصب رئيس جامعة المنصورة الأهلية ثلاثة عشر مرشحًا، ليصل إجمالي المرشحين في هذه المرحلة إلى ٥١ مرشحًا تمهيدًا للمرحلة التالية من إجراءات اختيار رؤساء الجامعات الأهلية.

كان مجلس الجامعات الأهلية قد شكل لجنة لاختيار رؤساء الجامعات برئاسة الدكتور أشرف حاتم، أمين المجلس الأعلى للجامعات سابقًا ووزير الصحة سابقًا، وتتألف اللجنة من الدكتور معتز خورشيد، وزير التعليم العالي سابقًا، والدكتور شريف حماد، وزير البحث العلمي سابقًا، بالإضافة إلى ممثل لمجلس الجامعة وممثل لمجلس الأمناء.

وللاطلاع على تفاصيل القوائم، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني لمجلس الجامعات الأهلية عبر الرابط التالي:

https://www.cus.eg.net

جامعة القاهرة وزارة التعليم العالي وزير التعليم العالي الجامعات الأهلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صرف مرتبات أغسطس2025

المالية تستعد.. صرف مرتبات أغسطس2025 بالزيادة الرسمية

حبيبية الشماع وسائق النقل الذكي

بـ 100 مليون جنيه.. حبيبة الشماع بعد وفاتها تعود لساحة القضاء من جديد

صورة اللاعبة

تطورات جديدة بقضية لاعبة الجودو بنادى سموحة.. وشقيقها يفتح النار على رواد السوشيال ميديا | ما القصة؟

هل تجوز الصلاة قبل نهاية الأذان

هل تجوز الصلاة قبل نهاية الأذان؟.. الإفتاء تجيب

رحمة حسن

إصابة جديدة تتعرض لها رحمة حسن بعد الصلع

البلوجر بطه ضياء

البلوجر بطة بعد ضبطها: لقبي صديقة الطلبة ومشاهد الأفلام المثيرة بفلوس

الأرصاد.. أرشيفية

ظاهرتان جويتان .. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم الثلاثاء

علاء الساحر

حبست جوزها .. قصة البلوجر علاء الساحر وريم رفاعي وسبب القبض عليه

ترشيحاتنا

مهرجان VS-FILM

إدارة مهرجان VS-FILM تطلق أسماء 4 نقاد على جوائز أفضل مقال أو دراسة للأفلام القصيرة جدا

محفوظ عبد الرحمن

في ذكراه.. وصية محفوظ عبد الرحمن لزوجته سميرة عبد العزيز

جيهان سلامة

عيد ميلادها.. جيهان سلامة تعرضت للخيانة وأصيبت بمرض سرطاني نادر

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات: ماذا تعرف عن علاء الساحر دجال المشاعر ..حبست جوزها من هي ريم الرفاعي .. معلومات صادمة عن هدير عبد الرازق

علاء الساحر
علاء الساحر
علاء الساحر

جميلة عزيز توثق معركتها الصحية.. استمرار علاج السرطان وتهديد قطع شبكية العين لبصرها

جميلة عزيز توثق معاناتها: علاج السرطان مستمر وقطع في شبكية العين يهدد بصرها
جميلة عزيز توثق معاناتها: علاج السرطان مستمر وقطع في شبكية العين يهدد بصرها
جميلة عزيز توثق معاناتها: علاج السرطان مستمر وقطع في شبكية العين يهدد بصرها

سحر أم نصاب مشاعر.. كيف استدرج البلوجر علاء الساحر الفتيات| القصة الكاملة

حب أم سحر.. علاء الساحر نجم التيك توك أم نصّاب مشاعر؟القصة الكاملة
حب أم سحر.. علاء الساحر نجم التيك توك أم نصّاب مشاعر؟القصة الكاملة
حب أم سحر.. علاء الساحر نجم التيك توك أم نصّاب مشاعر؟القصة الكاملة

بعد تصدرها التريند.. معلومات صادمة عن هدير عبد الرازق

هدير عبد الرازق
هدير عبد الرازق
هدير عبد الرازق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد