مش أنا ولا ده أوتاكا.. فيديوهات هدير عبدالرازق علي طاولة جهات مختصة
بعد التحليل.. مفاجأة في تقرير المعمل الكيماوي حول وفاة طفل الأندومي بالمرج
4374 فُرصة عمل جديدة في 12 محافظة بحد أدنى 7 آلاف جنيه
سياسي ضعيف خان إسرائيل.. نتنياهو يشن هجوما ضاريا على رئيس وزراء أستراليا
اليابان تضاعف ثقتها في الاقتصاد المصري باستثمارات جديدة خلال 2025..خبير يعلق على زيارة مدبولي لـ يوكوهاما
ترامب يقطع اجتماعاته مع زعماء أوروبا ليتصل بصديقه في الكرملين.. لماذا؟
ضبط 108780مخالفة مرورية و150 حالة تعاطى مواد مخدرة لسائقين خلال 24 ساعة
توجيهات رئاسية بإتاحة موارد دولارية والحفاظ على سعر صرف مرن.. نواب: خطوة لضخ دماء جديدة في شرايين الاقتصاد المصري
العلاوات التشجيعية للموظفين.. النسبة والشروط
غالبيتهم أطفال .. صحة غزة : حصيلة ضحايا التجويع ارتفعت إلى 266 شخصا
مدبولي: مصر أنفقت 550 مليار دولار على البنية التحتية لدعم الاستثمارات الأجنبية
مدبولي: الإصلاحات الاقتصادية عززت ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

الأهلي يعلن إصابة ياسين مرعي بشد في العضلة الخلفية.. تفاصيل

ياسين مرعي
ياسين مرعي
علا محمد

كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط عن إعلان الأهلي إصابة ياسين مرعي بشد عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أحمد عبد الباسط :"الأهلي يعلن إصابة ياسين مرعي بشد في العضلة الخلفية".


كشف خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، عن اقتراب الأهلي من ضم توفيق محمد لاعب فريق بتروجيت، خلال الفترة القادمة.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه الرسمي على فيس بوك: "توفيق محمد لاعب بتروجيت هو باك لفت الأهلي القادم واللاعب مخلص كل حاجة والإعلان في يناير".

موقف بتروجت من بيع اللاعب

أوضح المصدر أن إدارة بتروجت لا تمانع رحيل توفيق محمد إلى أي نادٍ، بما في ذلك الأهلي، بشرط توافر عرض مالي مناسب يتوافق مع تقدير النادي لقيمة اللاعب الفنية والمادية.

الإعلامي أحمد عبد الباسط الأهلي إصابة ياسين مرعي ياسين مرعي إصابة ياسين مرعي بشد في العضلة الخلفية

صرف مرتبات أغسطس2025

المالية تستعد.. صرف مرتبات أغسطس2025 بالزيادة الرسمية

حبيبية الشماع وسائق النقل الذكي

بـ100 مليون جنيه.. حبيبة الشماع بعد وفاتها تعود لساحة القضاء من جديد

صورة اللاعبة

تطورات جديدة بقضية لاعبة الجودو بنادى سموحة.. وشقيقها يفتح النار على رواد السوشيال ميديا | ما القصة؟

هل تجوز الصلاة قبل نهاية الأذان

هل تجوز الصلاة قبل نهاية الأذان؟.. الإفتاء تجيب

البلوجر بطه ضياء

البلوجر بطة بعد ضبطها: لقبي صديقة الطلبة ومشاهد الأفلام المثيرة بفلوس

الأرصاد.. أرشيفية

ظاهرتان جويتان .. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم الثلاثاء

علاء الساحر

حبست جوزها .. قصة البلوجر علاء الساحر وريم رفاعي وسبب القبض عليه

صورة أرشيفية

خصومات كبيرة تطال الغذاء والأجهزة والسيارات تصل إلى 50%.. موجة انخفاض تعيد التوازن للأسواق وتنعش السوق المصري

إزالة التعديات بأسيوط

محافظ أسيوط يوجه بإزالة 19 تعديا على أراضي زراعية ومتغيرات مكانية.. صور

ضبط محطة وقود تلاعبت بكمية 28.5 ألف لتر بالمواد البترولية لبيعها بالسوق السوداء في ساحل سليم

محطة وقود تتلاعب في العدادات وتستولي على 28.5 ألف لتر مواد بترولية لبيعها بالسوق السوداء في ساحل سليم بأسيوط | تفاصيل

ترامب و زيلينسكي

قمة واشنطن بين ترامب وزيلينسكي.. ضغوط أمريكية لقبول الأمر الواقع.. وحسابات أوروبية تبحث عن ضمانات

بالصور

سهل وسريع .. طريقة عمل كاليماري بمذاق لا يقاوم

طريقة عمل كاليماري
طريقة عمل كاليماري
طريقة عمل كاليماري

سر الطعم المصري الأصيل.. طريقة عمل العدس بجبة بالطماطم خطوة بخطوة

طريقة عمل العدس بجبة بالطماطم
طريقة عمل العدس بجبة بالطماطم
طريقة عمل العدس بجبة بالطماطم

نشرة المرأة والمنوعات: ماذا تعرف عن علاء الساحر دجال المشاعر ..حبست جوزها من هي ريم الرفاعي .. معلومات صادمة عن هدير عبد الرازق

علاء الساحر
علاء الساحر
علاء الساحر

جميلة عزيز توثق معركتها الصحية.. استمرار علاج السرطان وتهديد قطع شبكية العين لبصرها

جميلة عزيز توثق معاناتها: علاج السرطان مستمر وقطع في شبكية العين يهدد بصرها
جميلة عزيز توثق معاناتها: علاج السرطان مستمر وقطع في شبكية العين يهدد بصرها
جميلة عزيز توثق معاناتها: علاج السرطان مستمر وقطع في شبكية العين يهدد بصرها

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

