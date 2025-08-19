قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
على مرحلتين.. تنفيذ مشروعات لحماية ساحل الإسكندرية بطول 2.600 كيلومتر
أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه اليوم
مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. عيار 21 يسجل 4555 جنيها
«ملابس غير لائقة».. تفاصيل القبض على التيك توكر بطة ضياء
تطورات جديدة بقضية لاعبة الجودو بنادى سموحة.. وشقيقها يفتح النار على رواد السوشيال ميديا | ما القصة؟
كلاسيكو ناري.. موعد مباراة النصر والاتحاد في نصف نهائي السوبر السعودي بهونج كونج
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء
سقوط 4 شهداء جراء استهدف الاحتلال منتظري المساعدات قرب محور نتساريم
مجلس الأعمال المصري الدنماركي منصة جديدة لتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين
هل تتعرض البلاد لموجة طقس شديدة الحرارة من جديد؟..الأرصاد ترد
سقوط 21 شهيدا بنيران جيش الاحتلال في عدة مناطق بقطاع غزة منذ فجر اليوم
لازم أعمل كده علشان الفلوس.. ماذا قالت الراقصة دوسة بعد القبض عليها؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يحصل على موافقة اتحاد الكرة باستقدام حكام أجانب لمباراة بيراميدز

الأهلي وبيراميدز
الأهلي وبيراميدز
إسلام مقلد

تلقى النادي الأهلي تأكيدات رسمية من مسئولي الاتحاد المصري لكرة القدم، بالموافقة على طلبه باستقدام طاقم حكام أجانب لإدارة مباراته المرتقبة أمام بيراميدز، المقرر إقامتها يوم 30 أغسطس الجاري ضمن منافسات الدوري الممتاز.

كان الأهلي قد أرسل خطابا رسميا إلى اتحاد الكرة في وقت سابق، طالب خلاله بتعيين طاقم تحكيم أجنبي لهذه المواجهة، نظراً لحساسيتها وأهميتها في سباق القمة، ليأتي الرد بالموافقة من جانب الجبلاية، ما يضمن وجود طاقم دولي من خارج مصر لقيادة اللقاء تحكيميا.

ويأتي هذا القرار في إطار مساعي الاتحاد لتوفير مناخ تنافسي عادل وضمان عدم إثارة أي جدل تحكيمي في المباريات الكبرى، خاصة تلك التي تجمع بين فرق منافسة على لقب الدوري.

المباراة المرتقبة بين الأهلي وبيراميدز تحظى باهتمام جماهيري وإعلامي واسع، كونها مواجهة مباشرة بين قطبين يتنافسان بقوة على صدارة جدول الترتيب، ومن المتوقع أن تضفي الموافقة على استقدام حكام أجانب مزيداً من الهدوء والتركيز على الجانب الفني داخل الملعب.

النادي الأهلي الأهلي الاتحاد المصري لكرة القدم بيراميدز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قانون العمل

بعد جدل مقترح الخامسة فجرا.. ما الذي حدده قانون العمل الجديد بشأن ساعات العمل؟

الزمالك

وزارة الإسكان تسحب أرض فرع نادي الزمالك الجديد في 6 أكتوبر وتقرر وقف أعمال البناء

صرف مرتبات أغسطس2025

المالية تستعد.. صرف مرتبات أغسطس2025 بالزيادة الرسمية

رحمة حسن

إصابة جديدة تتعرض لها رحمة حسن بعد الصلع

هل يجوز للمرأة مصافحة زميلها

هل يجوز للمرأة مصافحة زميلها في العمل؟.. أمين الإفتاء يجيب

هل تجوز الصلاة قبل نهاية الأذان

هل تجوز الصلاة قبل نهاية الأذان؟.. الإفتاء تجيب

محكمة

إحالة موظف تحرش بزميلته داخل مقر شركة بالجيزة

الأرصاد.. أرشيفية

ظاهرتان جويتان .. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

الدجاج

السالمونيلا .. كيفية حفظ الدجاج وطهيه بأمان

نسبة السكر

نبات غير متوقع يمنع السرطان وأمراض القلب وينظم السكر .. سعره رخيص

العكاوي

العكاوي.. كنز غذائي خفي رغم قلة لحمه وكثرة عظمه

بالصور

بعد تصدرها التريند.. معلومات صادمة عن هدير عبد الرازق

هدير عبد الرازق
هدير عبد الرازق
هدير عبد الرازق

لن تصدق.. ماهو أقوى علاج للوقاية من تسوس الأسنان؟

العلكة
العلكة
العلكة

مزعج جدا.. وصفات طبيعية للتخلص من الذباب

الذباب
الذباب
الذباب

أبرزهم الجدي .. أبراج لا تعرف الهزار والجدية عندهم أسلوب حياة

الانظباط
الانظباط
الانظباط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد