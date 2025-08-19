الأهلي يحصل على موافقة اتحاد الكرة باستقدام حكام أجانب لمباراة بيراميدز

تلقى النادي الأهلي تأكيدات رسمية من مسئولي الاتحاد المصري لكرة القدم، بالموافقة على طلبه باستقدام طاقم حكام أجانب لإدارة مباراته المرتقبة أمام بيراميدز، المقرر إقامتها يوم 30 أغسطس الجاري ضمن منافسات الدوري الممتاز.

كان الأهلي قد أرسل خطابا رسميا إلى اتحاد الكرة في وقت سابق، طالب خلاله بتعيين طاقم تحكيم أجنبي لهذه المواجهة، نظراً لحساسيتها وأهميتها في سباق القمة، ليأتي الرد بالموافقة من جانب الجبلاية، ما يضمن وجود طاقم دولي من خارج مصر لقيادة اللقاء تحكيميا.

ويأتي هذا القرار في إطار مساعي الاتحاد لتوفير مناخ تنافسي عادل وضمان عدم إثارة أي جدل تحكيمي في المباريات الكبرى، خاصة تلك التي تجمع بين فرق منافسة على لقب الدوري.

المباراة المرتقبة بين الأهلي وبيراميدز تحظى باهتمام جماهيري وإعلامي واسع، كونها مواجهة مباشرة بين قطبين يتنافسان بقوة على صدارة جدول الترتيب، ومن المتوقع أن تضفي الموافقة على استقدام حكام أجانب مزيداً من الهدوء والتركيز على الجانب الفني داخل الملعب.