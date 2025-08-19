الأهلي يستعد للمحلة| «عاشور» يشارك بدون التحامات.. و«مروان» يواصل التأهيل

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداده لمباراة غزل المحلة المقرر لها يوم ٢٥ أغسطس الجاري بالمحلة ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز.

وقام لاعبو الفريق بتنفيذ جزء بدني تحت إشراف الجهاز الفني قبل تطبيق الجوانب الخططية في تدريبات الكرة.

ويشارك إمام عاشور لاعب الفريق في أجزاء من المران بدون التحامات قوية وفقًا للرؤية الطبية ويتم تقييم حالته بشكل يومي للاطمئنان على جاهزيته.

وأكد الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق أن مروان عطية يواصل تنفيذ برنامجه التأهيلي لتجهيزه للعودة إلى المشاركة في التدريبات الجماعية.



وكان الأهلي قد حقق الفوز على فاركو بأربعة أهداف مقابل هدف ورفع رصيده إلى ٤ نقاط في بطولة الدوري الممتاز.