إصابة لياو تبعده عن افتتاح الدوري الإيطالي مع ميلان

أعلن نادي ميلان الإيطالي، اليوم الثلاثاء، غياب جناحه البرتغالي رافاييل لياو عن مواجهة كريمونيزي في الجولة الأولى من الدوري الإيطالي، بعد تعرضه لإصابة في ربلة الساق اليمنى.

وتعرض اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا للإصابة خلال مباراة كأس إيطاليا أمام باري، التي انتهت بفوز الروسونيري بثنائية نظيفة، حيث سجل لياو الهدف الأول في الدقيقة 14 قبل أن يغادر ملعب سان سيرو متأثرًا بالإصابة.

وأوضح بيان النادي أن اللاعب سيخضع لمتابعة طبية دقيقة وفحوصات يومية لتحديد موقفه من المشاركة في لقاء ليتشي المقبل.

ويخوض ميلان موسمه الجديد بقيادة المدرب ماسيميليانو أليجري، العائد إلى مقاعد بدلاء الفريق بعد عشر سنوات، وسط ضغوط كبيرة لتعويض إخفاق الموسم الماضي الذي أنهاه في المركز الثامن، ما حرمه من المشاركة في البطولات الأوروبية.