عاجل
51.9 %للتربية 60.4%للحقوق وفني صحي64.3% .. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025
حقيقة إحالة بدرية طلبة للتحقيق بتهمة إساءة استخدام مواقع التواصل |خاص
مصر تكثّف اتصالاتها الدولية لدعم وقف إطلاق النار في غزة وإعادة الإعمار
حبس وغرامة.. عقوبات بالجملة تواجه الراقصة بديعة
حبس التيك توكر ليلى أحمد المتهمة بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بالتجمع
وزير الخارجية: الكرة الآن أصبحت في ملعب إسرائيل لوقف إطلاق النار
سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات
وداعًا للمكالمات المزعجة.. "الاتصالات" يفصل هواتف المكالمات الإعلانية في هذا الموعد
25 لاعبا في قائمة منتخب 17 سنة للمشاركة في بطولة كأس الخليج
الأمم المتحدة : مستشفيات غزة على حافة الانهيار
وفاة رزاق أوتومويوسي لاعب الزمالك السابق عن 38 عامًا
يريد صفقة من أجلي.. ميكروفون مفتوح يكشف حديثا سريا بين ترامب وماكرون حول نوايا بوتين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

إصابة لياو تبعده عن افتتاح الدوري الإيطالي مع ميلان

رافاييل لياو
رافاييل لياو

 أعلن نادي ميلان الإيطالي، اليوم الثلاثاء، غياب جناحه البرتغالي رافاييل لياو عن مواجهة كريمونيزي في الجولة الأولى من الدوري الإيطالي، بعد تعرضه لإصابة في ربلة الساق اليمنى.

 وتعرض اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا للإصابة خلال مباراة كأس إيطاليا أمام باري، التي انتهت بفوز الروسونيري بثنائية نظيفة، حيث سجل لياو الهدف الأول في الدقيقة 14 قبل أن يغادر ملعب سان سيرو متأثرًا بالإصابة. 

وأوضح بيان النادي أن اللاعب سيخضع لمتابعة طبية دقيقة وفحوصات يومية لتحديد موقفه من المشاركة في لقاء ليتشي المقبل. 

ويخوض ميلان موسمه الجديد بقيادة المدرب ماسيميليانو أليجري، العائد إلى مقاعد بدلاء الفريق بعد عشر سنوات، وسط ضغوط كبيرة لتعويض إخفاق الموسم الماضي الذي أنهاه في المركز الثامن، ما حرمه من المشاركة في البطولات الأوروبية.

نادي ميلان الإيطالي رافاييل لياو افتتاح الدوري الإيطالي

مفاجأة في تقرير المعمل الكيماوي في وفاة طفل بعد تناوله 3 أكياس «إندومي»

بعد التحليل.. مفاجأة في تقرير المعمل الكيماوي حول وفاة طفل النودلز بالمرج

صرف مرتبات أغسطس2025

المالية تستعد.. صرف مرتبات أغسطس2025 بالزيادة الرسمية

حبيبية الشماع وسائق النقل الذكي

بـ100 مليون جنيه.. حبيبة الشماع بعد وفاتها تعود لساحة القضاء من جديد

صورة اللاعبة

تطورات جديدة بقضية لاعبة الجودو بنادي سموحة.. وشقيقها يفتح النار على رواد السوشيال ميديا | ما القصة؟

البلوجر بطه ضياء

البلوجر بطة بعد ضبطها: لقبي صديقة الطلبة ومشاهد الأفلام المثيرة بفلوس

حريق الأهلي

حريق بالنادي الأهلي بمدينة نصر.. وفرق إطفاء القاهرة تحاول السيطرة عليه

هدير عبد الرازق

فضيحة أم فبركة؟.. هدير عبد الرازق في قلب عاصفة فيديو خادش للحياء مسرب مع أوتاكا

صورة أرشيفية

الأرصاد: كتلة هوائية صحراوية تضرب البلاد والحرارة تصل إلى 44 درجة

نقابة الصحفيين

نتيجة مسابقة جوائز الصحافة المصرية.. دورة محمود عوض 2025

على غنيم

غرفة السلع السياحية تعلن تأسيس إدارة خدمة الأعضاء والمستثمرين

وزيرا الكهرباء والبترول

شراكة بين الكهرباء والبترول لتحسين كفاءة وحدات التوليد وخفض استهلاك الوقود

بالصور

فضيحة أم فبركة؟.. هدير عبد الرازق في قلب عاصفة فيديو خادش للحياء مسرب مع أوتاكا

هدير عبد الرازق
هدير عبد الرازق
هدير عبد الرازق

محافظ الشرقية يتفقد مجمع المصالح الحكومية والإدارة التعليمية بديرب نجم

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

حبوب منع الحمل... حماية من الحمل لا من الجلطات| اعرفي الفئات الأكثر عرضة

حبوب منع الحمل قد تحمي من الحمل... لكنها لا تحمي من الجلطات اكتشفي الفئات المعرضة
حبوب منع الحمل قد تحمي من الحمل... لكنها لا تحمي من الجلطات اكتشفي الفئات المعرضة
حبوب منع الحمل قد تحمي من الحمل... لكنها لا تحمي من الجلطات اكتشفي الفئات المعرضة

تشييع جثمان الدكتور يحيى عزمي من مسجد الشرطة

جانب من تشيع الجثمان
جانب من تشيع الجثمان
جانب من تشيع الجثمان

ساندي صلاح

تهديدات بعد فضح المتحرش.. ضحية أتوبيس عام تصر على حقها القانوني

فتاة حبست نفسها 25 سنة

25 عامًا في عزلة.. قصة سيدة جزائرية حبست نفسها بسبب رسوب في البكالوريا

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

