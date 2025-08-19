قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

النصر يفوز على الاتحاد ويتأهل إلى نهائي السوبر السعودي

النصر السعودي
النصر السعودي
إسراء أشرف

تأهل فريق النصر إلى نهائي كأس السوبر السعودي، بعد فوزه المستحق على نظيره الاتحاد بنتيجة 2-1، في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب هونج كونج الدولي، ضمن الدور نصف النهائي من البطولة.

وانطلقت المباراة بقوة منذ الدقائق الأولى، ونجح النصر في فرض أفضليته سريعًا، حيث افتتح التسجيل عبر النجم السنغالي ساديو ماني في الدقيقة 10، بعد تمريرة مميزة ترجمها إلى هدف وضع "العالمي" في المقدمة.

لكن رد الاتحاد لم يتأخر كثيرًا، فتمكن ستيفن بيرجوين من تعديل النتيجة في الدقيقة 19، بعد جملة هجومية منظمة، أعادت العميد إلى أجواء اللقاء.

ورغم البداية القوية، تلقى النصر ضربة موجعة بطرد ساديو ماني في الدقيقة 25، بعد تدخل عنيف على صدر حارس الاتحاد، حيث أشهر الحكم البطاقة الحمراء مباشرة، مما أجبر النصر على استكمال اللقاء بعشرة لاعبين منذ منتصف الشوط الأول.

في الشوط الثاني، أظهر النصر تماسكًا لافتًا رغم النقص العددي، ونجح في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 61 عن طريق البرتغالي جواو فيليكس، الذي استغل تمريرة رائعة من القائد كريستيانو رونالدو، ليضع فريقه مجددًا في المقدمة.

وكاد فيليكس أن يُضيف الهدف الثالث في الدقيقة 65، بعد تسديدة قوية سكنت الشباك، لكن حكم المباراة ألغاه بعد العودة لتقنية الفيديو (VAR).

وبهذا الفوز، حسم النصر تأهله إلى نهائي كأس السوبر السعودي، حيث ينتظر الفائز من مواجهة الأهلي والقادسية المقررة غدًا الأربعاء.

النصر الاتحاد كأس السوبر السعودي نهائي السوبر السعودي النصر ضد الاتحاد

