السعودية أبرد من لندن.. الحرارة تسجل 5 درجات مئوية

أفادت وسائل إعلام سعودية بأن مناطق شمال ‎المملكة، اليوم، أبرد من ‎لندن، حيث تبلغ درجة الحرارة في مدن سعودية مثل طريف، عرعر، و الجوف 5 درجات مئوية، وفي لندن 12 درجة مئوية.

إلغاء المقابل للعمالة الوافدة

و على صعيد آخر، اعتمد مجلس الوزراء السعودي، برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، إلغاء المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي.

جاء ذلك بناءً على ما رفعه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

ويأتي القرار استمرارًا للدعم والتمكين الذي يلقاه القطاع الصناعي من القيادة الرشيدة، وفي إطار حرص واهتمام ولي العهد بتمكين المصانع الوطنية وتعزيز استدامتها وتنافسيتها عالميًا، وتحقيق رؤية المملكة الطموحة نحو بناء اقتصاد صناعي تنافسي ومرن، بوصف الصناعة من الركائز الأساسية لتنويع الاقتصاد الوطني وفقًا لرؤية السعودية 2030.