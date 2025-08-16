قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فحص 8 ملايين و336 ألف طفل حديثي الولادة ضمن مبادرة الكشف المبكر وعلاج فقدان السمع
الرئيس السيسي يوجه بتعزيز الأداء المالي للدولة.. والحكومة تتحمل اشتراكات غير القادرين في التأمين الصحي
رسميا.. إطلاق تطبيق البورصة المصرية EGX لتعزيز الشفافية في سوق المال غدا
حسام عاشور : رفضت الزمالك علشان ما أزعلش جمهور الأهلي
المالية: تحديث المنظومة الضريبية وإنشاء وحدة التجارة الإلكترونية وتبسيط الإجراءات
المالية تحسم 1.051 مليون نزاعا و إقرارا ضريبيا بـ77.9 مليار جنيه
4 مليارات جنيه لسد عجز المعلمين و6.25 للتغذية المدرسية| الدولة تتحرك لتحسين المنظومة التعليمية
علاج 80 ألف حالة حرجة.. كجوك: الدولة تحملت 2.3 مليار جنيه اشتراكات التأمين الصحي عن غير القادرين
ما هي Bluesky؟.. كل ما يجب معرفته عن المنافس الجديد لـ إكس
وفاة دينا علاء لاعبة الجودو بنادي سموحة
المستشار الألماني يرحب بجهود ترامب وقلق أوروربي من ضغط على زيلينسكي
حضور غير مسبوق.. محمد فؤاد يشعل مسرح سوكسيه بالساحل الشمالي
البنك الأهلي يرفع حدود الإيداع النقدي عبر ماكينات ATM

في خطوة جديدة تستهدف تعزيز الخدمات المصرفية وتسهيل المعاملات المالية لعملائه، أعلن البنك الأهلي المصري عن تعديل حدود الإيداع النقدي لبطاقات الخصم المباشر، سواء للأفراد أو الشركات، عبر ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في مختلف المحافظات.

Atm

وأوضح البنك أن القرار جاء استجابة لاحتياجات العملاء المتزايدة، حيث تم رفع الحد الأقصى للإيداع النقدي اليومي عبر ماكينات الـATM إلى 100 ألف جنيه، مع تحديد سقف شهري يصل إلى 500 ألف جنيه. 

وأكد البنك أن هذه الخطوة تهدف إلى توفير تجربة مصرفية أكثر مرونة وسلاسة، بما يتماشى مع متطلبات الأفراد والشركات في ظل التوسع المستمر في التعاملات غير النقدية.

وشدد البنك الأهلي على أهمية التزام العملاء بقواعد الاستخدام الآمن للبطاقات البنكية، مع ضرورة تجنب إجراء أي معاملات مشبوهة أو السماح للآخرين باستخدام البطاقة سواء داخل مصر أو خارجها، حفاظا على أموالهم وسلامة حساباتهم.

حدود السحب والإيداع في البنوك والـATM

جاءت هذه التعديلات في إطار الضوابط المعتمدة من البنك المركزي المصري، والذي كان قد أصدر في أبريل الماضي قرارا برفع الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي بالعملة المحلية من فروع البنوك إلى 250 ألف جنيه بدلا من 150 ألفا. 

وتم رفع الحد الأقصى للسحب من ماكينات الصراف الآلي إلى 30 ألف جنيه يوميا بدلا من 20 ألفا، وذلك لتيسير المعاملات على المواطنين.

ويتيح النظام المصرفي لعملاء البنوك إجراء عمليات السحب والإيداع على مدار 24 ساعة من خلال ماكينات الـATM، مع الالتزام بالحدود اليومية المقررة. 

وتظل رسوم السحب مجانية حال استخدام العميل ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك مصدر البطاقة، فيما يتم تطبيق رسوم في حالة السحب من بنوك أخرى.

الحد الأقصى للمعاملات اليومية

ووفقا للقرارات الصادرة عن البنك المركزي، يبلغ الحد الأقصى للسحب اليومي عبر ماكينات الصراف الآلي 30 ألف جنيه، بينما يصل السحب من داخل فروع البنوك إلى 250 ألف جنيه. 
 


أما الإيداع النقدي عبر ماكينات البنك الأهلي المصري فقد تم رفعه رسميا إلى 100 ألف جنيه يوميا و500 ألف جنيه شهريا، في خطوة من شأنها تعزيز مرونة التعاملات المالية وتخفيف الضغط على الفروع.

حدود السحب من atm السحب من atm البنك الاهلي صراف الي سحب من ماكينة

