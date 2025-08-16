حقيقة تأجيل موعد بدء الدراسة في المدارس والجامعات الخاصة

يبحث عدد كبير من المواطنين عن حقيقة تأجيل موعد الدراسة بالمدارس الحكومية ، والتي أوضحتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال اعلان الخريطة الزمنية الكاملة للعام الدراسي الجديد 2025 – 2026.

موعد بدء الدراسة

حقيقة تأجيل الدراسة للمدارس والجامعات

وذلك بعد اعتمادها رسميا من الدكتور محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم، خلال اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، حيث شملت الخطة جميع المراحل التعليمية بالمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات، إضافة إلى تحديد موعد بداية الدراسة بالمدارس الدولية، وكذلك الخطة الزمنية للعام الجامعي الجديد 2025 – 2026.

موعد بدء الدراسة في المدارس بالمدارس الحكومية والخاصة 2025 – 2026

تقرر أن يبدأ العام الدراسي الجديد يوم السبت الموافق 20 سبتمبر 2025، ليستمر لمدة 36 أسبوعا، حيث تم توزيع المناهج الدراسية على الفصلين الأول والثاني، مع تخصيص الأسبوع الأخير من كل فصل للمراجعة النهائية.



يبدأ الفصل الدراسي الأول يوم 20 سبتمبر 2025.

تنطلق امتحانات صفوف النقل للفصل الأول يوم 10 يناير 2026.

تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية يوم 17 يناير 2026، وتنتهي جميع الامتحانات يوم 22 يناير 2026.

تبدأ إجازة نصف العام يوم 24 يناير 2026 وحتى 5 فبراير 2026.

ينطلق الفصل الدراسي الثاني يوم 7 فبراير 2026.

تبدأ امتحانات صفوف النقل للفصل الثاني يوم 16 مايو 2026.

تنطلق امتحانات الشهادة الإعدادية يوم 4 يونيو 2026.

تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية يوم 31 مايو 2026.

تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم 20 يونيو 2026.

ينتهي العام الدراسي رسميا يوم 11 يونيو 2026.

وبحسب الخطة يبلغ عدد أيام الدراسة الفعلية 172 يوما، منها 88 يوما بالفصل الدراسي الأول، و84 يوما بالفصل الدراسي الثاني، بعد استبعاد الإجازات الرسمية وأيام العطلات الأسبوعية.

موعد بدء الدراسة في المدارس الدولية 2025 – 2026

أعلن وزير التربية والتعليم أن الدراسة بالمدارس الدولية في مصر ستبدأ يوم الأحد الموافق 7 سبتمبر 2025، وذلك بعد الاتفاق مع مجلس إدارة جمعية المدارس الدولية لضمان الجاهزية الكاملة وبدء العام الدراسي في موعده.

الخطة الزمنية للجامعات 2025 – 2026

كما أقر المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، الخريطة الزمنية للعام الجامعي الجديد على النحو التالي:

بدء الدراسة يوم السبت 20 سبتمبر 2025.

امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول تعقد خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من نوفمبر 2025.

يستمر الفصل الدراسي الأول لمدة 15 أسبوعا، وينتهي يوم 1 يناير 2026.

تبدأ امتحانات نهاية الفصل الأول يوم 3 يناير وتستمر حتى 22 يناير 2026.

تبدأ إجازة منتصف العام يوم 24 يناير وتنتهي يوم 5 فبراير 2026.

ينطلق الفصل الدراسي الثاني يوم 7 فبراير 2026 ويستمر حتى 21 مايو 2026.

تعقد امتحانات منتصف الفصل الثاني خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من أبريل 2026.

تجرى امتحانات نهاية العام خلال شهري مايو ويونيو 2026 وفق طبيعة كل كلية.