قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تباطؤ تفتيش شاحنات المساعدات في كرم أبو سالم يعرقل الإغاثة لغزة
مستشفى النجوم.. آخر التطورات الصحية لـ حياة الفهد وأنغام وليلي علوي
ترامب: واشنطن أخطر من دول العالم الثالث ومسؤوليها يزورون إحصاءات الجريمة
العراف في قبضة الداخلية| نصاب وليس مصريا.. ما القصة؟
قفلوا عليهمم الطريق.. الكشف عن ملابسات مطاردة طريق الواحات وهوية المتهمين | تغطية خاصة
القابضة للكهرباء تعلن عن وظائف جديدة.. تعرف على المهن المطلوبة والشروط
ذروتها اليوم.. درجة الحرارة 42 في الظل.. ومحافظ أسوان يعلن حالة الطوارئ
أسماء لجنة تحكيم برنامج The Voice قبل انطلاقه
4 أجانب على الدكة.. خالد الغندور يثير الجدل بشأن مستوى لاعبي الأهلي
السلطة الفلسطينية تدين مخطط الاحتلال لمصادقة استيطانية جديدة في الضفة الغربية
محمد صلاح على أعتاب رقم قياسي جديد في افتتاح الدوري الإنجليزي
لجان حصر الإيجار القديم السكني.. رئيس إسكان النواب يوضح دورها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فيديو

موعد بدء الدراسة وخريطة العام الجديد .. قرارات نهائية من التعليم

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن
مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن
رنا عبد الرحمن

قدمت مذيعة “صدى البلد”، رنا عبد الرحمن، تغطية عن حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الجدل حول موعد بدء العام الدراسي الجديد 2026، معلنة عن تفاصيل الخطة الزمنية الكاملة للدراسة والامتحانات في جميع المراحل التعليمية، وسط استعدادات مكثفة بالمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والدولية. وأكدت الوزارة أن العام الدراسي الجديد في المدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات سيبدأ يوم 20 سبتمبر 2025، فيما تنطلق الدراسة في المدارس الدولية يوم 7 سبتمبر 2025، على أن يستمر الفصل الدراسي الأول حتى 22 يناير 2026 بواقع 88 يوم دراسة فعلية بعد خصم أيام الجمع والسبت والعطلات الرسمية.

وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل من 10 يناير حتى 15 يناير 2026، تليها امتحانات الشهادة الإعدادية من 17 حتى22 يناير، على أن يحصل الطلاب على إجازة نصف العام لمدة أسبوعين من 24 يناير وحتى 5 فبراير 2026، مع التأكيد على توحيد موعد الإجازة مع التعليم العالي والأزهر حال حدوث أي تعارض.

 أما الفصل الدراسي الثاني فيبدأ يوم 7 فبراير 2026 ويستمر حتى 11 يونيو 2026، بواقع 84 يوم دراسة فعلية، ليصل إجمالي أيام الدراسة في العام إلى 172 يومًا.

ووفق الخطة الزمنية، ستبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل من 16 إلى 24 مايو 2026، بينما تنطلق امتحانات الشهادة الإعدادية من 4 إلى 11 يونيو، فيما يتم التجهيز لامتحانات الدبلومات الفنية اعتبارًا من 31 مايو 2026، على أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم 20 يونيو 2026.

 كما حددت الوزارة مواعيد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي من 20 إلى 22 أبريل 2026،والتقييم النهائي من 11 إلى 13 مايو، مع الاقتصار على مواد اللغة العربية، واللغة الأجنبية، والرياضيات فقط، إضافة إلى عقد امتحانات المواد خارج المجموع العملي والأنشطة والمستوى الرفيع واللغة الثانية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الأسبوع الأخير من كل فصل دراسي سيخصص للمراجعة، مشددة على أن هذه المواعيد تسري على جميع المراحل التعليمية في المدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات، بما يضمن انضباط العملية التعليمية واستعداد الطلاب بشكل كامل للامتحانات.

التعليم قرارات وزارة التربية والتعليم وزير التعليم خريطة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرارات حكومية جديدة بشأن الإيجار القديم

قرارات حكومية جديدة بشأن الإيجار القديم

سعر الفراخ

بكام الفراخ النهاردة؟.. مفاجأة جديدة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الخميس 14 أغسطس 2025

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الخميس 14 أغسطس 2025

سيارة الفتيات

على بعد خطوة من الموت.. القصة الكاملة لمطاردة فتيات داخل سيارة بطريق الواحات

حادث طريق الواحات

تفاصيل الحالة الصحية لـ 3 فتيات بواقعة مطاردة طريق الواحات

سارة خليفة - مذيعة ومتهمة

ننشر أسماء المتهمين شركاء المذيعة سارة خليفة فى السجن.. مستندات

تقليل الاغتراب 2025

قبول 10% فقط من الطلاب.. معلومات هامة عن مرحلة تقليل الاغتراب والتحويلات قبل التسجيل

قاعة أفراح

من الرقص إلى سرادق العزاء.. وفاة شخص بقاعة أفراح في قنا

ترشيحاتنا

بوتين

بوتين يتوقع مناقشة واشنطن معاهدة "ستارت"مع موسكو

ارشيفي

سوريا .. ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار إدلب إلى 4 قتلى و5 مصابين

وزير خارجية سوريا

أول تعليق من الحكومة السورية على تقرير الأمم المتحدة

بالصور

رسمياً.. إجازة المولد النبوي للقطاعين الحكومي والخاص

المولد النبوي ٢٠٢٥
المولد النبوي ٢٠٢٥
المولد النبوي ٢٠٢٥

في لفتة إنسانية .. زوجة تتبرع بجزء من كبدها لإنقاذ حياة ضرتها

زوجة أولى تنقذ حياة ضرتها وتشاركه في التبرع لها بالأعضاء
زوجة أولى تنقذ حياة ضرتها وتشاركه في التبرع لها بالأعضاء
زوجة أولى تنقذ حياة ضرتها وتشاركه في التبرع لها بالأعضاء

استخراج كعب عمل في يوم.. الأماكن والأوراق المطلوبة

استخراج كعب عمل
استخراج كعب عمل
استخراج كعب عمل

شاهد ياسمين صبري بلوك جديد تثير السوشيال ميديا

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

فيديو

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

قفلوا عليهمم الطريق.. الكشف عن ملابسات مطاردة طريق الواحات وهوية المتهمين | تغطية خاصة

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

بسرعة البرق.. تفاصيل ضبط المتهمين وسياراتهم في واقعة طريق الواحات

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

موعد بدء الدراسة وخريطة العام الجديد .. قرارات نهائية من التعليم

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

تحركات سريعة.. اعرف أسعار الذهب والدولار اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

المزيد