موعد بدء الدراسة وخريطة العام الجديد .. قرارات نهائية من التعليم

قدمت مذيعة “صدى البلد”، رنا عبد الرحمن، تغطية عن حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الجدل حول موعد بدء العام الدراسي الجديد 2026، معلنة عن تفاصيل الخطة الزمنية الكاملة للدراسة والامتحانات في جميع المراحل التعليمية، وسط استعدادات مكثفة بالمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والدولية. وأكدت الوزارة أن العام الدراسي الجديد في المدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات سيبدأ يوم 20 سبتمبر 2025، فيما تنطلق الدراسة في المدارس الدولية يوم 7 سبتمبر 2025، على أن يستمر الفصل الدراسي الأول حتى 22 يناير 2026 بواقع 88 يوم دراسة فعلية بعد خصم أيام الجمع والسبت والعطلات الرسمية.

وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل من 10 يناير حتى 15 يناير 2026، تليها امتحانات الشهادة الإعدادية من 17 حتى22 يناير، على أن يحصل الطلاب على إجازة نصف العام لمدة أسبوعين من 24 يناير وحتى 5 فبراير 2026، مع التأكيد على توحيد موعد الإجازة مع التعليم العالي والأزهر حال حدوث أي تعارض.

أما الفصل الدراسي الثاني فيبدأ يوم 7 فبراير 2026 ويستمر حتى 11 يونيو 2026، بواقع 84 يوم دراسة فعلية، ليصل إجمالي أيام الدراسة في العام إلى 172 يومًا.

ووفق الخطة الزمنية، ستبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل من 16 إلى 24 مايو 2026، بينما تنطلق امتحانات الشهادة الإعدادية من 4 إلى 11 يونيو، فيما يتم التجهيز لامتحانات الدبلومات الفنية اعتبارًا من 31 مايو 2026، على أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم 20 يونيو 2026.

كما حددت الوزارة مواعيد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي من 20 إلى 22 أبريل 2026،والتقييم النهائي من 11 إلى 13 مايو، مع الاقتصار على مواد اللغة العربية، واللغة الأجنبية، والرياضيات فقط، إضافة إلى عقد امتحانات المواد خارج المجموع العملي والأنشطة والمستوى الرفيع واللغة الثانية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الأسبوع الأخير من كل فصل دراسي سيخصص للمراجعة، مشددة على أن هذه المواعيد تسري على جميع المراحل التعليمية في المدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات، بما يضمن انضباط العملية التعليمية واستعداد الطلاب بشكل كامل للامتحانات.