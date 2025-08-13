أقوى خطوة أمريكية ضد الإخوان.. روبيو: تصنيف الجماعة إرهابية قيد الدراسة والإعداد.. وحديث عن مصالح انتخابية خاصة بنيويورك

الإدارة الحالية تسعى إلى منع توسع الفكر الإخواني أو منحه فرصة ظهور أخرى

حظرت سوريا الجماعة في عام 1980.. ومجرد العضوية فيها يعاقب عليها بالإعدام

لم تصنف الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي الإخوان ككتلة واحدة

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن هناك جهودا "جارية" لتصنيف جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية، مشيرا إلى أن العملية تتضمن مراجعات داخلية مفصلة وتوثيقا قانونيا لمقاومة التحديات القضائية المحتملة، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

`إدراج جماعة الإخوان وكير ضمن القائمة



ذكر روبيو هذا ردا على سؤال من سايد روزنبرج في برنامج “سايد آند فريندز” الصباحي: "لماذا لا تقومون بإدراج جماعة الإخوان وكير ضمن القائمة؟".

وأوضح الوزير الأمريكي أن المجموعة هي من بين عدة مجموعات أخرى قيد الدراسة كجزء من مراجعة أوسع نطاقا للتصنيفات الإرهابية.

تطرق الحديث إلى التحديات القانونية التي تحول دون فرض عقوبات إرهابية على الجماعة .

أجاب روبيو: "كل هذا قيد الإعداد. هناك فروع مختلفة لجماعة الإخوان المسلمين ، لذا عليك تحديد كل فرع منها".

وأضاف أن الولايات المتحدة تراجع باستمرار الجماعات لتحديد حقيقتها: "داعمي الإرهابيين، وربما الإرهابيين أنفسهم، أو أي شيء آخر".

أردف الوزير الأمريكي “لم نفعل هذا منذ فترة طويلة، لذا أمامنا الكثير لنُلحق به. وقد ذكرتَ بعض الأسماء، وخاصةً جماعة الإخوان المسلمين، التي تُثير قلقًا بالغًا”، كما قال.

قوة التصنيف أمام المحكمة

أوضح روبيو: "ستُطعن في هذه الأمور أمام المحكمة. يمكن لأي جماعة أن تقول: 'حسنًا، أنا لست إرهابيًا حقًا' - هذه المنظمة ليست إرهابية. عليك أن تُظهر عملك بوضوح عند مثولك أمام المحكمة.".

كما أضاف “كل ما تحتاجه هو قاضٍ فيدرالي واحد - وهناك الكثير منهم - مستعد لإصدار أوامر قضائية على مستوى البلاد، ومحاولة إدارة شؤون البلاد من على منصته القضائية. لذا، علينا أن نكون حذرين للغاية”.

سبب توظيف أمريكا لقضية الإخوان الآن

تقول صحف عبرية أن فتح القضية الآن يراعي فرصة اقصاء المنافسين حيث كان روزنبرج يشير إلى جماعة الإخوان ومنظمة كير لدعمهما لزهران ممداني، الاشتراكي الديمقراطي الذي يتنافس في الانتخابات على منصب عمدة مدينة نيويورك.

برز ممداني، وهو ديمقراطي، كأوفر المرشحين حظاً في السباق على منصب عمدة مدينة نيويورك، حيث حصل على 19 نقطة متقدما على منافسه الرئيسي، أندرو كومو، في استطلاع رأي أجرته كلية سيينا.

مصر والسعودية والإمارات والإخوان

أدرجت مصر جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية في 25 ديسمبر 2013، بعد اتهامها بتنفيذ هجوم انتحاري على مركز شرطة أسفر عن استشهاد 16 شخصا في مدينة المنصورة.

وعلى نحو مماثل، صنفت المملكة العربية السعودية جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية في 7 مارس 2014.

كما أضافت الإمارات العربية المتحدة جماعة الإخوان المسلمين (والجماعة التابعة لها محليا، الإصلاح) إلى قائمة وزارية للمنظمات الإرهابية في نوفمبر 2014. ومنذ ذلك الحين، تم تطبيق هذه السياسة في قضايا المحاكم.

حظرت روسيا الجماعة باعتبارها منظمة إرهابية بموجب حكم صادر عن المحكمة العليا في عام 2003.

حظرت طاجيكستان وكازاخستان جماعة الإخوان بموجب قرارات من المحكمة العليا في عام 2006 كجزء من قوائم أوسع من الجماعات المحظورة.

في ليبيا، صوّت مجلس النواب في طبرق في مايو2019 على تصنيف جماعة الإخوان المسلمين جماعةً إرهابية. وقد عكس هذا القرار جانبًا واحدًا من انقسام المؤسسات الليبية، بدلًا من أن يعكس سياسةً وطنيةً موحدة.

الإعدام السوري

كما حظرت سوريا هذه الجماعة في عام 1980، وجعلت مجرد العضوية فيها يعاقب عليها بالإعدام.

ولم تصنف الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي جماعة الإخوان المسلمين ككل.

ومع ذلك، فإن القوائم الأمريكية والبريطانية تشمل بعض المنظمات التابعة (على سبيل المثال، حماس منذ عام 1997 في الولايات المتحدة)، ويقدم المشرعون الأمريكيون بشكل دوري مشاريع قوانين تحث على تصنيف جماعة الإخوان المسلمين كجماعة، ولكن لم تقم أي إدارة بإصدار مثل هذا القانون.

وفي مايو الماضي، أصدر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تعليماته للحكومة بإعداد مقترحات لمعالجة نفوذ حركة الإخوان المسلمين وانتشار الإسلام السياسي في فرنسا.