في ذكرى تأسيسه.. الهجوم بمسيرات على الجيش السوداني بمدينة تمبول



أفادت وسائل إعلام بتعرض مدينة تمبول لهجوم بمسيرات معادية أثناء الاحتفال بالعيد الـ71 لتأسيس الجيش السوداني، حيث تصدت قوات درع السودان للهجوم باستخدام المضادات الأرضية، في مواجهة جوية مفاجئة أسفرت عن سقوط ضحايا بين المدنيين.



وبحسب المصدر ذاته؛ فقد أسفر الهجوم عن استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة عشرة آخرين بجروح متفاوتة.

فيما باشرت القوات المختصة تأمين الموقع وملاحقة مصدر الطائرات المسيرة.

كما قدمت الجهات الرسمية التعازي لأسر الشهداء، مع الدعاء بالشفاء العاجل للمصابين.

ويشار إلي ان الهجوم وقع أثناء تجمع جماهيري للاحتفال بذكرى تأسيس الجيش السوداني، حيث كانت قوات درع السودان تشارك في استعراض عسكري ومراسم رسمية.

وأفاد شهود عيان أن أصوات المضادات الأرضية دوّت في سماء تمبول، بينما شوهدت محاولات لإسقاط المسيرات قبل وصولها إلى أهدافها.