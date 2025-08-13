قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أول تعليق من الحكومة على اتفاقية الغاز مع إسرائيل.. فيديو
مدبولي: الأسعار في تحسن عن العام الماضي ووارد يكون هناك خفض آخر طبقا للظروف
تركي آل الشيخ ردًا على متابع: أنا بدوي.. وأجدادي سطروا التاريخ
رئيس النيابة الإدارية: محكمة النقض قمة الهرم في إرساء المبادئ القانونية
الحكومة تعلن بدء تلقي طلبات المستأجرين للحصول على وحدات بديلة
الحكومة تعلن قرارات جديدة بشأن تطبيق قانون الإيجار القديم
الرئيس السيسي يطالب بوضع خارطة طريق واضحة لتطوير الإعلام المصري
رئيس الغرف التجارية يدعو القطاع الخاص لتخفيض هامش الربح بالتعاون مع الحكومة
رئيس الوزراء يشارك في جنازة علي مصيلحي وزير التموين السابق بمسجد الشرطة
نقابة الصحفيين تعلن نتيجة لجنة المشتغلين
مدبولي: زيادة الاحتياطي الأجنبي ليس مدفوعا بأموال ساخنة بل باقتصاد حقيقي
رئيس الوزراء: استقرار السلع وتوافر العملة الصعبة وتعافي قوي للاقتصاد المصري
أخبار العالم

الجيش الروسي يحقق أكبر تقدم له بأوكرانيا خلال 24 ساعة

معارك أوكرانيا وروسيا
معارك أوكرانيا وروسيا
محمد على

حقق الجيش الروسي أكبر تقدم له خلال 24 ساعة في أوكرانيا منذ أكثر من عام، قبل أيام قليلة من القمة المقررة بين الرئيسين ترامب وبوتين، بحسب تحليل أجرته وكالة فرانس برس لبيانات من معهد دراسة الحرب في الولايات المتحدة.

وأظهر التحليل أن القوات الروسية سيطرت أو طالبت بـ 110 كيلومترات مربعة (42.5 ميلا مربعا) في 12 أغسطس مقارنة باليوم السابق، وهي المساحة الأكبر منذ أواخر مايو 2024.

وفي الأشهر الأخيرة، كان هذا التقدم يستغرق عادة خمسة أو ستة أيام، ولكن التقدم تسارع في الأسابيع الأخيرة.

ومن المقرر أن يجتمع الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا يوم الجمعة المقبل.

وقال الجيش الروسي، الأربعاء، إنه سيطر على قريتين بالقرب من دوبروبيليا، وهي بلدة سابقة لتعدين الفحم في شرق أوكرانيا كانت لا تزال تحت سيطرة كييف.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية على مواقع التواصل الاجتماعي أن "قريتي سوفوروفو ونيكانوريفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية قد حُرّرتا"، في إشارة إلى منطقة دونيتسك الشرقية.

وتقع القريتان على بُعد حوالي 15 كيلومترًا (تسعة أميال) من دوبروبيليا.

وتقدمت روسيا بسرعة في المنطقة خلال الأيام الأخيرة، واخترقت الدفاعات الأوكرانية قبل القمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتن الجمعة.

كانت مكاسب الجيش الروسي الثلاثاء هي الأكبر خلال 24 ساعة منذ أكثر من عام.

وأمرت السلطات الأوكرانية بإجلاء عائلات مع أطفالها من دوبروبيليا في يوليو.

 ولا تزال البلدة، التي كان عدد سكانها قبل الصراع حوالي 28 ألف نسمة، تتعرض لقصف متواصل من طائرات روسية مسيرة وقذائف.

الجيش الروسي 24 ساعة أوكرانيا ترامب وبوتين معهد دراسة الحرب المساحة الأكبر ترامب بوتين ألاسكا

بالصور

24 درجة.. سر الحفاظ على التكييف بأقصى أداء

)24 درجة.. سر الحفاظ على التكييف بأقصى أداء
)24 درجة.. سر الحفاظ على التكييف بأقصى أداء
)24 درجة.. سر الحفاظ على التكييف بأقصى أداء

اضطراب الاكتناز.. عادات تدمر منزلك دون أن تشعر

اضطراب الاكتناز: عادات تدمر منزلك دون أن تشعر
اضطراب الاكتناز: عادات تدمر منزلك دون أن تشعر
اضطراب الاكتناز: عادات تدمر منزلك دون أن تشعر

نوع من الأعشاب يقضي على الانتفاخ والغازات ويساعد في إنقاص الوزن

نوع من الأعشاب يقضي على الانتفاخ والغازات ويساعد في إنقاص الوزن
نوع من الأعشاب يقضي على الانتفاخ والغازات ويساعد في إنقاص الوزن
نوع من الأعشاب يقضي على الانتفاخ والغازات ويساعد في إنقاص الوزن

لماذا تم استبدال فلاتر الزيت الخرطوشة في السيارات الجديدة بـ الدوارة؟

فلاتر السيارة
فلاتر السيارة
فلاتر السيارة

