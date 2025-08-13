الجيش الروسي يحقق أكبر تقدم له بأوكرانيا خلال 24 ساعة

حقق الجيش الروسي أكبر تقدم له خلال 24 ساعة في أوكرانيا منذ أكثر من عام، قبل أيام قليلة من القمة المقررة بين الرئيسين ترامب وبوتين، بحسب تحليل أجرته وكالة فرانس برس لبيانات من معهد دراسة الحرب في الولايات المتحدة.

وأظهر التحليل أن القوات الروسية سيطرت أو طالبت بـ 110 كيلومترات مربعة (42.5 ميلا مربعا) في 12 أغسطس مقارنة باليوم السابق، وهي المساحة الأكبر منذ أواخر مايو 2024.

وفي الأشهر الأخيرة، كان هذا التقدم يستغرق عادة خمسة أو ستة أيام، ولكن التقدم تسارع في الأسابيع الأخيرة.

ومن المقرر أن يجتمع الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا يوم الجمعة المقبل.

وقال الجيش الروسي، الأربعاء، إنه سيطر على قريتين بالقرب من دوبروبيليا، وهي بلدة سابقة لتعدين الفحم في شرق أوكرانيا كانت لا تزال تحت سيطرة كييف.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية على مواقع التواصل الاجتماعي أن "قريتي سوفوروفو ونيكانوريفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية قد حُرّرتا"، في إشارة إلى منطقة دونيتسك الشرقية.

وتقع القريتان على بُعد حوالي 15 كيلومترًا (تسعة أميال) من دوبروبيليا.

وتقدمت روسيا بسرعة في المنطقة خلال الأيام الأخيرة، واخترقت الدفاعات الأوكرانية قبل القمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتن الجمعة.

كانت مكاسب الجيش الروسي الثلاثاء هي الأكبر خلال 24 ساعة منذ أكثر من عام.

وأمرت السلطات الأوكرانية بإجلاء عائلات مع أطفالها من دوبروبيليا في يوليو.

ولا تزال البلدة، التي كان عدد سكانها قبل الصراع حوالي 28 ألف نسمة، تتعرض لقصف متواصل من طائرات روسية مسيرة وقذائف.