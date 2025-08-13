الأردن يطلق جواز السفر الإلكتروني التجريبي

أعلت السلطات الأردنية إطلاق خدمة إصدار جواز السفر الإلكتروني حيث أشاد وزير الداخلية مازن الفراية بالجهود المشتركة بين وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ودائرة الأحوال المدنية والجوازات وبمساندة الأجهزة الأمنية المختصة.

وقال وزير الداخلية الأردني مازن الفراية : إن إطلاق المرحلة التجريبية الأولى لإصدار جواز السفر الإلكتروني اليوم، ومن ثم إتاحة هذه الخدمة التجريبية للمواطنين اعتبارا من الأول من شهر سبتمبر المقبل، يشكل قفزة نوعية بمستوى الخدمات التي تقدمها دائرة الأحوال المدنية والجوازات، وانتقال إلى جيل متقدم من جوازات السفر التي يحملها الأردنيون.

واضاف : مجموعة المواصفات العالية الجودة والعلامات الأمنية الدقيقة والمظاهر الحضارية، التي يتصف بها الجواز الإلكتروني، بالإضافة إلى خصائصه الرقمية المتقدمة، التي تتيح قراءته بسهولة ودقة من مختلف أنظمة قراءات الحدود الدولية، ما يزيد من موثوقية الجواز عالميا، وبالتالي انعكاس أثر ذلك على تسهيل حركات سفر المواطنين الأردنيين بين مختلف الدول.

وأشار إلي أن إطلاق خدمات دائرة الأحوال المدنية والجوازات إلكترونيا والتوسع فيها، وعبر قنوات رقمية متعددة، من شأنه أن ييسر على المواطنين الحصول على هذه الخدمات ويخفف العبء على مديريات الأحوال المدنية ومكاتبها، وبشكل يزيد من كفاءة الخدمات المقدمة وفعاليتها.

وستواصل دائرة الأحوال المدنية والجوازات إطلاق خدمات إلكترونية جديدة، وفق خطة تهدف إلى الانتقال الإلكتروني الكامل في تقديم الخدمات.