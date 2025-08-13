قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عبر بالونات بدائية الصنع.. الأردن يحبط محاولة تهريب كمية من المخدرات
النيابة تفتح الصندوق الأسود لـ سارة خليفة.. تفاصيل صادمة عن اتهامات مخدرات وابتزاز وتعذيب
رئيس وزراء نيوزيلندا: نتنياهو "فقد صوابه".. وضم غزة أمر مروع
وزارة الرياضة: عقوبات رابطة الأندية على الزمالك بشأن زيزو قوية
أنا راجل قوي.. البلوجر ياسمين رقصت على تيك توك بباروكة ومكياج بنات للفلوس
أسعار مواد البناء في الأسواق اليوم الأربعاء 13 أغسطس 2025
دهب ودولارات وعقارات وكافيهات.. غسيل أموال البلوجر رايح جاي بـ تيك توك
محمد رمضان يوثق لحظة استماع شخص أمريكي لأغنيته في نيويورك
الإسعاف: نقل 16 حالة من مستشفى حلوان العام عقب نشوب حريق محدود بأحد طوابقها
بالأسماء.. ننشر القائمة الكاملة للفائزين فى انتخابات مجلس الشيوخ 2025
12 شهيدا بنيران جيش الاحتلال في غزة منذ فجر اليوم
سيد عبدالحفيظ ينصح ريبيرو بشأن طريقة توظيف ديانج مع الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

عبر بالونات بدائية الصنع.. الأردن يحبط محاولة تهريب كمية من المخدرات

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

نجحت المنطقة العسكرية الشرقية الأردنية  اليوم الأربعاء في إحباط محاولة تهريب كمية من المخدرات محملة بواسطة بالونات موجهة بأجهزة بدائية الصنع.

وأشارت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية إلى أنه جرى التعامل معها واسقاطها وحمولتها بعد رصدها من قبل قوات حرس الحدود داخل الأراضي الأردنية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات .

كما تم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وفي سياق أخر ؛ أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه تم خلال الساعات الأخيرة إنزال 107 طرود مساعدات جوية على قطاع غزة، بالتنسيق مع خمس دول هي الإمارات العربية المتحدة، والأردن، وألمانيا، وبلجيكا، وفرنسا.

وأوضح المتحدث أن المساعدات شملت مواد غذائية وجهت إلى المدنيين في القطاع، في إطار ما وصفه بـ"الجهود الإنسانية المشتركة".


من جانبه، كشف زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد عن إبلاغه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رفضه لنية احتلال قطاع غزة، معتبرًا أن هذه الخطوة ستكون "خاطئة للغاية"، حسب ما نقلت قناة "العربية".

وقال لابيد: "لا ينبغي لإسرائيل أن تدخل في حرب دون وجود دعم شعبي واسع"، مشيرا إلى أن غالبية الإسرائيليين لا يؤيدون هذه الحرب، محذرا من أن تكلفتها ستكون باهظة على المستويين البشري والاقتصادي، وقد تصل إلى مليارات الشواكل.

واقترح لابيد بديلا عن الاحتلال يتمثل في التنسيق مع مصر لإقامة إدارة مدنية بديلة تدير شؤون القطاع، مع التركيز على الهدف الرئيسي، وهو القضاء على حركة حماس، مؤكدا أن تحقيق هذا الهدف يتطلب وقتا وجهدا وليس مغامرات عسكرية غير محسوبة.

وأكد لابيد أنه لا يكشف عادة عما يدور في اجتماعاته المغلقة مع رئيس الوزراء، لكنه رأى أن من الضروري في هذه الحالة توضيح موقفه علنا.

الأردن مخدرات القوات المسلحة الأردنية انزال جوي نتنياهو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

تكليف دفعة 2023.. خبر صادم من الأمين العام لنقابة أطباء الأسنان

الإيجار القديم

التسجيل بدأ.. كيف تحصل على شقة بديلة للإيجار القديم؟

أسعار الدواجن

هبوط مستمر.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

مشغولات ذهبية

انخفض .. أعلى سعر لجرام الذهب اليوم الأربعاء 13-8-2025

الرئيس عبد الفتاح السيسي

لأول مرة.. الرئيس السيسي يكشف مخطط استخدام المياه كسلاح ضد مصر.. ويراهن على وعي المصريين

التقلبات الجوية

تقلبات جوية تضرب مصر.. سيول محتملة في سيناء وطقس شديد الحرارة بالقاهرة

سارة خليفة

حاول يغتصبنـ،،ـي .. اعترافات مثيرة في قضية سارة خليفة | نص التحقيقات

التوقيت الصيفي

تأخير الساعة 60 دقيقة إيذانًا بانتهاء التوقيت الصيفي في هذا الموعد

ترشيحاتنا

تجارى دولى

البنك التجاري الدولي يرفع حد شراء العملات الأجنبية للمسافرين إلى 10,000 دولار أمريكي

الرئيس السيسي يهنئ رئيس جمهورية تشاد

الرئيس السيسي يهنئ تشاد بالعيد القومي

ماشية

الزراعة: إجراء التلقيح الاصطناعي لأكثر من 47 ألف رأس ماشية خلال يوليو

بالصور

لماذا ينصح الأطباء بالحجامة؟ اكتشف فوائدها

لماذا ينصح الأطباء بالحجامة؟ اكتشف فوائدها
لماذا ينصح الأطباء بالحجامة؟ اكتشف فوائدها
لماذا ينصح الأطباء بالحجامة؟ اكتشف فوائدها

سر رش سيارات الفورمولا 1 بالطلاء الأخضر أثناء الاختبار

سيارات السباق
سيارات السباق
سيارات السباق

لعدم وجود زباين.. مطعم تسلا في ورطة بعد أيام من افتتاحه

مطعم تسلا
مطعم تسلا
مطعم تسلا

ما العلاقة بين فقر الدم وتساقط الشعر لدى السيدات؟

ما العلاقة بين فقر الدم وتساقط الشعر لدى السيدات؟
ما العلاقة بين فقر الدم وتساقط الشعر لدى السيدات؟
ما العلاقة بين فقر الدم وتساقط الشعر لدى السيدات؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

المزيد