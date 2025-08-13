عبر بالونات بدائية الصنع.. الأردن يحبط محاولة تهريب كمية من المخدرات

نجحت المنطقة العسكرية الشرقية الأردنية اليوم الأربعاء في إحباط محاولة تهريب كمية من المخدرات محملة بواسطة بالونات موجهة بأجهزة بدائية الصنع.

وأشارت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية إلى أنه جرى التعامل معها واسقاطها وحمولتها بعد رصدها من قبل قوات حرس الحدود داخل الأراضي الأردنية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات .

كما تم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وفي سياق أخر ؛ أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه تم خلال الساعات الأخيرة إنزال 107 طرود مساعدات جوية على قطاع غزة، بالتنسيق مع خمس دول هي الإمارات العربية المتحدة، والأردن، وألمانيا، وبلجيكا، وفرنسا.

وأوضح المتحدث أن المساعدات شملت مواد غذائية وجهت إلى المدنيين في القطاع، في إطار ما وصفه بـ"الجهود الإنسانية المشتركة".



من جانبه، كشف زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد عن إبلاغه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رفضه لنية احتلال قطاع غزة، معتبرًا أن هذه الخطوة ستكون "خاطئة للغاية"، حسب ما نقلت قناة "العربية".

وقال لابيد: "لا ينبغي لإسرائيل أن تدخل في حرب دون وجود دعم شعبي واسع"، مشيرا إلى أن غالبية الإسرائيليين لا يؤيدون هذه الحرب، محذرا من أن تكلفتها ستكون باهظة على المستويين البشري والاقتصادي، وقد تصل إلى مليارات الشواكل.

واقترح لابيد بديلا عن الاحتلال يتمثل في التنسيق مع مصر لإقامة إدارة مدنية بديلة تدير شؤون القطاع، مع التركيز على الهدف الرئيسي، وهو القضاء على حركة حماس، مؤكدا أن تحقيق هذا الهدف يتطلب وقتا وجهدا وليس مغامرات عسكرية غير محسوبة.

وأكد لابيد أنه لا يكشف عادة عما يدور في اجتماعاته المغلقة مع رئيس الوزراء، لكنه رأى أن من الضروري في هذه الحالة توضيح موقفه علنا.