تشكيل مجموعة عمل بين الأردن والولايات المتحدة لتعزيز وقف إطلاق النار في السويداء

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "الخارجية السورية" بوجود اتفاق على تشكيل مجموعة عمل مع الأردن والولايات المتحدة لتعزيز وقف إطلاق النار بالسويداء.

وأكدت وسائل إعلام أردنية بأن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، إلتقي منذ قليل سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى الجمهورية التركية والمبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس بارِك.

وجاء اللقاء قبل بدء الاجتماع الثلاثي الأردني-السوري-الأمريكي المشترك لبحث الأوضاع في سوريا، وسبل دعم عملية إعادة بناء سوريا على الأسس التي تضمن أمنها واستقرارها وسيادتها، وتثبيت وقف إطلاق النار في محافظة السويداء في جنوب سوريا وحل الأزمة هناك، والذي يُعقَد في مقر الوزارة.