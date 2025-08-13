قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء يعلن تفاصيل مبادرة خفض الأسعار.. بعد قليل
تفاصيل إصابة الفنانة ليلى علوي فى حادث سيارة
112 ألف سلة غذائية في قافلة زاد العزة الـ 14 إلى غزة
هل تصبح تذكرة حديقة الحيوان 400 جنيه؟ وزير الزراعة يحسم الجدل ويكشف موعد الافتتاح
مستجدات تنفيذ وتطور الأعمال بمشروع الربط الكهربائي بين مصر وأوروبا
النائب محمد أبو العينين يشارك في جنازة علي المصيلحي وزير التموين السابق.. صور
فلوس مخدرات.. حبس عنصر إجرامي لغسل 60 مليون جنيه
رقم قياسي.. الشبكة الكهربائية تستوعب أعلى حمل في تاريخها 40 ألف ميجاوات
باحثون في مؤتمر الإفتاء العالمي يرسمون خريطة صناعة المفتي الرشيد
موعد بدء الدراسة لطلاب المدارس والخريطة الزمنية للعام الجديد .. قرارات نهائية
هل تصنف واشنطن جماعة الإخوان منظمة إرهابية.. وزير الخارجية الأمريكي يجيب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

عون: من غير المسموح لأي جهة بدون استثناء حمل السلاح والاستقواء بالخارج

محمود نوفل

اكد الرئيس اللبناني جوزاف عون خلال لقائه الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني علي رفضه التدخل في شؤون بلاده الداخلية من أي جهة.

وشدد الرئيس اللبناني في تصريحات له على علي انه يريد استقرار الساحة اللبنانية آمنة ومستقرة.

وقال الرئيس اللبناني : من غير المسموح لأي جهة بدون استثناء حمل السلاح والاستقواء بالخارج.

وتابع  الرئيس اللبناني تصريحاته قائلا : لبنان يرغب في التعاون مع إيران ضمن حدود السيادة والصداقة القائمين على الاحترام المتبادل ولكن لغة بعض المسؤولين الإيرانيين مؤخرا لا تساعد على ذلك.

وختم الرئيس عون تصريحاته : الدولة اللبنانية وقواها المسلحة مسؤولة عن أمن جميع اللبنانيين وأي تحديات تأتي من إسرائيل أو غيرها هي تحديات لجميع اللبنانيين وليس لفريق واحد فقط .

لبنان الرئيس اللبناني على لاريجاني إيران إسرائيل

