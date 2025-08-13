عون: من غير المسموح لأي جهة بدون استثناء حمل السلاح والاستقواء بالخارج

اكد الرئيس اللبناني جوزاف عون خلال لقائه الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني علي رفضه التدخل في شؤون بلاده الداخلية من أي جهة.

وشدد الرئيس اللبناني في تصريحات له على علي انه يريد استقرار الساحة اللبنانية آمنة ومستقرة.

وقال الرئيس اللبناني : من غير المسموح لأي جهة بدون استثناء حمل السلاح والاستقواء بالخارج.

وتابع الرئيس اللبناني تصريحاته قائلا : لبنان يرغب في التعاون مع إيران ضمن حدود السيادة والصداقة القائمين على الاحترام المتبادل ولكن لغة بعض المسؤولين الإيرانيين مؤخرا لا تساعد على ذلك.

وختم الرئيس عون تصريحاته : الدولة اللبنانية وقواها المسلحة مسؤولة عن أمن جميع اللبنانيين وأي تحديات تأتي من إسرائيل أو غيرها هي تحديات لجميع اللبنانيين وليس لفريق واحد فقط .