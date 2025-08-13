الرئيس اللبناني: نرحب بالتعاون مع إيران بشرط احترام السيادة

أعلن الرئيس اللبناني جوزاف عون أن بلاده منفتحة على التعاون مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، شريطة أن يتم ذلك في إطار من السيادة الوطنية والاحترام المتبادل، مؤكدًا أن لبنان حريص على علاقاته الخارجية ولكن دون المساس باستقلال قراره الوطني.

جاء ذلك خلال تصريحات عاجلة نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، وسط اهتمام إقليمي ودولي بمواقف لبنان في ظل التطورات الأمنية والسياسية في المنطقة.

الرئيس اللبناني: لا سلاح خارج إطار القوى الأمنية الشرعية

وفي رسالة واضحة إلى الداخل والخارج، شدد عون على أن "لا أحد في لبنان سيحمل السلاح إلا القوى الأمنية"، في إشارة إلى التزام الدولة بسيادة القانون وحصر القوة المسلحة في مؤسسات الدولة الشرعية، على رأسها الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي.