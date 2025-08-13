إعلام إسرائيلي: كاتس يتجاوز صلاحيات رئيس الأركان.. وتخوفات من تداعيات داخل الجيش

أفاد إعلام إسرائيلي، نقلًا عن مسؤولين في الجيش، بأن ما يقوم به وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس يمثل تدخلًا صارخًا في صلاحيات رئيس الأركان هرتسي هاليفي (زامير)، محذرين من أن هذه التحركات قد تُحدث هزة في العلاقة بين القيادة السياسية والعسكرية في إسرائيل.

تخوفات من تأثير سياسي على قرارات الجيش

ووفقًا لما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، عبّر مسؤولون عسكريون عن قلقهم من تسييس المؤسسة العسكرية، مؤكدين أن تدخل كاتس في ملفات تتعلق مباشرة بعمل رئيس الأركان يُعد تعديًا على التسلسل القيادي داخل الجيش الإسرائيلي، مما قد ينعكس سلبًا على الأداء الميداني واتخاذ القرارات في المرحلة المقبلة.

توتر متصاعد بين المؤسستين العسكرية والسياسية

جدير بالذكر أن هذه التصريحات تأتي في ظل توترات متزايدة بين الجيش والحكومة الإسرائيلية، خاصة في ظل استمرار العمليات العسكرية في غزة، والتحديات الأمنية المتصاعدة في الشمال، ما يزيد من حساسية الموقف داخل دوائر صنع القرار.