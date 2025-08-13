الكرداني ضمن 3 مدربين مثلوا منتخباتهم كلاعبين في بطولة الأفروباسكت

ذكر الاتحاد الدولي لكرة السلة، عبر موقعه الرسمي، أن هناك 3 مدربين متواجدين في بطولة الأفروباسكت، المقامة حاليًا في أنجولا، سبق لهم المشاركة مع منتخباتهم الوطنية في البطولة كلاعبين.

وجاء على رأس القائمة الكابتن محمد الكرداني، المدير الفني لمنتخب مصر، الذي شارك كلاعب في بطولة 2011 في مدغشقر.

وقد استهل المنتخب الوطني مشواره في البطولة، بالفوز على نظيره المالي بنتيجة 74–59، ليحصد أول نقطتين في البطولة، ويتساوى مع السنغال في صدارة المجموعة الرابعة.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الوطني ثاني مبارياته في دور المجموعات أمام السنغال، في المواجهة المقرر لها غدًا الخميس.

ويتواجد المنتخب الوطني في المجموعة الرابعة ببطولة الأفروباسكت، إلى جانب كل من مالي، والسنغال، وأوغندا.

ويتأهل المتصدر إلى الدور ربع النهائي مباشرةً، فيما يخوض الوصيف وصاحب المركز الثالث منافسات دور الـ 16.

قائمة منتخب السلة في بطولة الأفروباسكت بأنجولا

تضم القائمة النهائية لمنتخب السلة كل من عمرو الجندي، عمر طارق، إيهاب أمين، يوسف أبو شوشة، آدم موسى، ياسين نصر، يوسف باترك، خالد عبدالناصر، محمد طه، إبراهيم زهران، أنس أسامة، أحمد أبو العلا.

ويرأس البعثة الكابتن طارق السعيد، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة، فيما يتكون الجهاز الفني من محمد الكرداني مديرًا فنيًا، محمد سليم مدربًا، رامي جنيدي مدربًا، أحمد الجارحي مدربًا، سامح صلاح مديرًا إداريًا، إسلام جمعة طبيبًا، عبدالرحمن الجلاد محلل أداء، محمد جمال مدرب أحمال، علي موسى استشفاء، السيد علي المنسق الإعلامي للمنتخبات المصرية.