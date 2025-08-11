قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار الدولار اليوم في 7 بنوك الإثنين 11 أغسطس 2025
الرئيس السيسي يصدق على تعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري
في الشيخ زايد..كلب يعقر ابن موظف بالسفارة المصرية بدولة أجنبية
الغندور يثير الجدل بشأن أفضل هدف هذا الأسبوع.. تفاصيل
تدريس المشروعات القومية لطلاب 5 ابتدائي في منهج الدراسات الاجتماعية المطور
صورة بـ3500 دولار تشعل الجدل.. حقيقة لقاء محمد رمضان مع لارا ترامب
لـ المصريين بالخارج .. احذر هذا الفعل يعرضك لغرامة مالية بالقانون
نقيب الصحفيين الفلسطينيين: أسرانا وصل عددهم 200 ومثلهم جرحى
أستراليا تنضم للقائمة.. العالم يعترف بالدولة الفلسطينية
الخارجية الألمانية: نطالب بإجراء تحقيق شامل وشفاف في اغتيال صحفيين بغزة
استقطاب استثمارات عالمية.. مدبولي يتابع خطط تنمية المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي
أخبار العالم

قوات الاحتلال الاسرائيلي تنفذ عملية تفجير بجنوب لبنان

هاجر رزق

نفذت القوات الإسرائيلية فجر اليوم الإثنين عملية تفجير كبيرة في بلدة الخيام بجنوب لبنان، في استمرار لخرق اتفاق وقف الأعمال العدائية الموقع مع بيروت.

ووقع الانفجار عند الساعة الثالثة والنصف فجراً، وسمع دويه في مختلف أنحاء الجنوب، بحسب ما افادت به الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

ويأتي الحادث في ظل عدم التزام إسرائيل ببنود الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر، حيث تواصل قواتها عمليات التجريف والتفجير، إلى جانب شنّ غارات شبه يومية على مناطق متفرقة في جنوب لبنان، مع استمرار تمركزها في خمس نقاط بالمنطقة.
 

القوات الإسرائيلية بيروت لبنان الأعمال العدائية الانفجار

