انكسار موجة الطقس الحار .. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين
شاومينج ينشر إجابات امتحان عربي الدور الثاني للثانوية العامة 2025 بتليجرام
أول صور ترصد بدء اختبارات القبول في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا
علي جمعة: أُمِرنا أن نحبَّ الحياة الدنيا ونأخذ حظَّنا من السعادة
إضراب المضيفين بمطارات كندا يهدد بإلغاء 500 رحلة وتعطيل 100ألف مسافر
شاومينج يزعم نشر صور من امتحان عربي الدور الثاني للثانوية العامة ..والتعليم تتتبعها للتحقق
ابراهيم فايق: محمد صلاح أصبح رابع لاعب يسجل 187 هدفا في تاريخ البريميرليج
استقرار الذهب اليوم السبت 16 أغسطس.. عيار 21 مفاجأة
مظاهرات ضخمة لذوي الأسرى الإسرائيليين ضد نتنياهو اليوم
عودة الإمبراطورية في زمن رجل الصفقات ترامب والقيصر بوتين| تحليل إخباري
القوطة جننت المزارعين| الفلاحين: فدان الطماطم يخسر 100 ألف جنيه
ضلمة فى عز الضهر .. أطول كسوف كلي للشمس يشهده العالم بهذا الموعد
برلمان

بعد تصديق الرئيس ..هل يمنح قانون التعليم حق إعادة الدراسة للراسبين؟

طلاب المدارس
طلاب المدارس
أميرة خلف

يتساءل العديد من المواطنين، عن ضوابط إعادة الدراسة للراسبين في قانون التعليم الجديد ،  لاسيما بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 189 لسنة 2025، بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 .

في هذا الصدد، منح القانون الجديد الوزير صلاحيات تنظم إعادة الدراسة للراسبين وعدد المرات ، حيث نصت  المادة 24 من مشروع القانون ،  يُصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قراراً منظماً لإعادة الدراسة لمن رسب فيها، ويشمل ذلك الصفوف والمواد المسموح بالإعادة فيها وعدد مرات الإعادة بما لا يقل عن مرة في الصف ومرتين في المرحلة، ومواعيد تلك الامتحانات ورسوم التقدم لها، والتي لا تزيد على ألف جنيه.


و  تكون مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعي اثنتي عشرة سنة للتعليم الإلزامي؛ منها تسع سنوات للتعليم الأساسي (يتكون من حلقتين "الحلقة الابتدائية" ومدتها ست سنوات، و"الحلقة الإعدادية" ومدتها ثلاث سنوات)، وثلاث سنوات للتعليم الثانوي العام أو الفني والتقني "التكنولوجي" أو البكالوريا، كما تكون مدة الدراسة خمس سنوات للتعليم التكنولوجي المتقدم.


و مع عدم الإخلال بحكم المادة (23) من هذا القانون يجرى الامتحان للحصول على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة على مرحلة واحدة في نهاية السنة الثالثة.


ويسمح للطالب في نهاية المرحلة بالتقدم للامتحان في المواد المقررة بها وذلك المدارس الرسمية والخاصة التي تشرف عليها الدولة كما يجوز له التقدم لهذا الامتحان من الخارج, وفقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

قانون التعليم الرئيس السيسي رسوب إعادة الدراسة قانون

مواقف الفنانين

​من راغب علامة لـ تامر حسني.. مواقف محرجة تُلاحق نجوم الغناء

