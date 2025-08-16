قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 |تأمينات مشددة للأسئلة وزائرة صحية بكل لجنة
كيف أعرف أن بيتي فيه حسد أو سحر؟.. هذا الخطأ سبب مشاكلك
نشرة المرأة والمنوعات| الشاي الأخضر سر حماية الدماغ .. المروحة تزيد خطر النوبة القلبية ..حظك اليوم السبت
سعر الدولار في البنك المركزي اليوم 16-8-2025
امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 .. ماذا يمتحن الطلاب اليوم؟
5 مشاهد لافتة من قمة ألاسكا.. قاذفة شبحية تحلق فوق الزعيمين وسجادة حمراء تُزين خطواتهما الأبرز
موعد ومكان جنازة وعزاء والدة الفنان صبحي خليل
قمة ألاسكا: مفاوضات بوتين وترامب جرت في أجواء إيجابية.. فشل الإتفاق حول أوكرانيا ..الرئيس الأمريكي: تحديات كثيرة يجب تجاوزها.. الرئيس الروسي: الاجتماع القادم بموسكو
ما أفضل صيغة للصلاة على النبي؟.. الإفتاء تحدد الأكثر ثوابا
الفرعون المصري يتحدى التاريخ.. محمد صلاح يهدد عرش روني بالدوري الإنجليزي
أخبار السيارات| أحدث 5 سيارات SUV انطلقت في مصر.. سعر إم جي 5 كسر زيرو بعد نزول أسعار المستعمل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم 16-8-2025

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد صبيح

سجل سعر الدولار استقرارا أمام الجنيه، مع أول تعاملات اليوم السبت الموافق 16-8-2025؛ داخل السوق الرسمية.

وأظهرت آخر تداولات لسعر الدولار في مصر أمام الجنيه اليوم، ثباتا لسعر الصرف الأجنبي على مستوى البنوك العاملة في السوق المصرية.

سعر الدولار مقابل الجنيه

مركز الجنيه

مع استقرار سعر الدولار، ارتفع مركز الجنيه المصري مقدارا جاوَزَ 0.5% على مدار الأسبوع الماضي، حيث فقد الدولار ما يقارب أكثر من 25 قرشا على الأقل من قيمته.

سعر الدولار الأمريكي اليوم الأحد مقابل الجنيه المصري في البنوك - صورة أرشيفية

آخر تحديث لسعر الدولار

وفقا لآخر تداول سجله الدولار مقابل الجنيه فقد وصل لنحو 48.23 جنيه للشراء و 48.36 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في البنك المركزي

بلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه نحو 48.23 جنيه للشراء و48.36 جنيه للبيع.

أقل سعر دولار اليوم

سجل أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.22 جنيه للشراء و 48.32 جنيه للبيع في بنوك "قطر الوطني QNB، الكويت الوطني، التنمية الصناعية، كريدي أجريكول".

سعر الدولار في البنوك المصرية

وصل سعر الدولار أمام الجنيه لنحو 48.25 جنيه للشراء و 48.35 جنيه للبيع في بنوك "أبو ظبي الأول، العقاري المصري العربي، بيت التمويل الكويتي، HSBC، المصرف المتحد، ميد بنك، التعمير والإسكان، الإسكندرية، البركة"

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.26 جنيه للشراء و48.36 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي CIB والمصرف العربي الدولي.

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.27 جنيه للشراء و48.37 جنيه للبيع في بنكي فيصل الإسلامي وقناة السويس.

رسميا الآن.. سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 10-12-2024

متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في أغلب البنوك نحو 48.28 جنيه للشراء و48.38 جنيه للبيع في بنوك "الأهلي الكويتي، مصر، سايب، القاهرة، الأهلي المصري".

أعلى سعر 

بلغ أعلى سعر دولار أمام الجنيه نحو 48.32 جنيه للشراء و48.42 جنيه للبيع في بنوك "مصرف أبو ظبي الاسلامي، المصري لتنمية الصادرات، نكست".

سعر الدولار الدولار في مصر مركز الجنيه المصري الدولار مقابل الجنيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الراقصة بوسي الأسد

صور عارية.. الأحراز المضبوطة مع الراقصة بوسي الأسد تكشف المستور

بكاء محمد صلاح

محمد صلاح يدخل في نوبة بكاء بعد مواجهة ليفربول وبورنموث لهذا السبب

سيارة حادث كوبري أكتوبر

قبضة ضابط شرطة مصري تتحدى متانة رنج روفر.. ضبط سائق سيارة بعد تسببه في حادث مروع

الواقعة

احتجز شاب واعتدي عليه.. القبض على التيك توكر علاء الساحر

تنسيق الجامعات 2025

51.9 %للتربية 60.4%للحقوق وفني صحي64.3%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

محمد هاني

أول رد فعل من الأهلي بعد طرد محمد هاني بمباراة فاركو

البنك المركزي

بعد 13 يوما.. البنك المركزي يحسم سعر الفائدة

رسميًا.. رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2025

رسميًا.. رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2025

ترشيحاتنا

شهادة ميلاد

أماكن وأسعار استخراج شهادتي الميلاد والوفاة 2025

السيطرة على حريق

السيطرة على حريق بمحول كهربائى بأسوان دون إصابات

حادث

مصرع وإصابة 7 أشخاص في حادث تصادم بمنشأة القناطر

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات| الشاي الأخضر سر حماية الدماغ .. المروحة تزيد خطر النوبة القلبية ..حظك اليوم السبت

احذر.. المروحة قد تزيد خطر النوبة القلبية في الطقس الحار
احذر.. المروحة قد تزيد خطر النوبة القلبية في الطقس الحار
احذر.. المروحة قد تزيد خطر النوبة القلبية في الطقس الحار

نبات طبيعي الحل الأمثل لتقليل التورم والالتهابات وعلاج النقرس

نوع نبات طبيعي.. الحل الأمثل لعلاج النقرس وآلامه المؤلمة
نوع نبات طبيعي.. الحل الأمثل لعلاج النقرس وآلامه المؤلمة
نوع نبات طبيعي.. الحل الأمثل لعلاج النقرس وآلامه المؤلمة

نوع من الخضار العلاج الطبيعي لمكافحة الغازات والانتفاخ

نوع من الخضار.. الحليف الطبيعي لمكافحة الغازات والانتفاخ
نوع من الخضار.. الحليف الطبيعي لمكافحة الغازات والانتفاخ
نوع من الخضار.. الحليف الطبيعي لمكافحة الغازات والانتفاخ

طريقة عمل بيض بالطماطم شكشوكة.. صباح الخير مع طعم فريد

بيض بالطماطم شكشوكة صباح الخير مع طعم فريد
بيض بالطماطم شكشوكة صباح الخير مع طعم فريد
بيض بالطماطم شكشوكة صباح الخير مع طعم فريد

فيديو

مواقف الفنانين

​من راغب علامة لـ تامر حسني.. مواقف محرجة تُلاحق نجوم الغناء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

المزيد