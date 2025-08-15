الدولار يسجل 48.35 جنيها.. أسعار العملات اليوم الجمعة

استعرض برنامج «صباح البلد» والمذاع عبر قناة «صدى البلد» أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية، والتي شهدت استقرار ملحوظ أمام الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم.

أسعار العملات

ووفقا لتقرير عرضه برنامج «صباح البلد»، فإن سعر الدولار الأمريكي سجل 48.35 جنيها للبيع و48.25 جنيها للشراء، بينما سجل اليورو نحو 56.51 جنيها للبيع، و56.39 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

كما سجل الجنيه الإسترليني 65.66 جنيها للبيع و 65.48 جنيها للشراء خلال مستهل تعاملات اليوم

وبلغ سعر الريال السعودي نحو 12.88 جنيها للبيع و 12.86 جنيها للشراء.

بينما سجل الدينار الكويتي 158.38 جنيها للبيع و 158.00 جنيها للشراء، وذلك وفقا لأحدث أسعار صرف العملات في مستهل تعاملات اليوم الجمعة.