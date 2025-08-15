قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أبرزهم الحمل.. 5 أبراج عصبية لا يمكن تحملهم
10 ملايين دولار مكافأة لمن يرشد عن قادة منظمة المخدرات المكسيكية
بدء سداد القسط الثالث من أقساط مدينة الصحفيين بالسادس من أكتوبر
المهن التمثيلية: منع تناول أزمة بدرية طلبة لحين انتهاء التحقيق
الخارجية الفلسطينية تحمّل الاحتلال مسؤولية حياة البرغوثي داخل السجن
أول ظهور لـ ليلي علوي بعد تعرضها لحادث سير
آليات تنفيذ قانون العمل الجديد على أجندة القومي لحقوق الإنسان
طريقة استخراج شهادة ميلاد جديدة
استغلوا الأطـ.فال في التسول بالعجوزة والدقي.. عصابة تواجه الحبس 5 سنوات
الصلاة على النبي يوم الجمعة.. صيغة شريفة تكفي همك وتغفر ذنبك
الكرملين: قمة ألاسكا بين بوتين وترامب ستركز على الأزمة الأوكرانية دون اتفاقات
اقتصاد

أكبر سعر لـ دولار اليوم 15-8-2025

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

سجل سعر أعلي دولار أمام الجنيه؛ استقرارا مع أو تعاملات له اليوم الجمعة الموافق 15-8-2025 داخل السوق الرسمية.

آخر تحديث لأعلى سعر دولار اليوم

ووصل أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو  48.36 جنيه للشراء و 48.46 جنيه للبيع 

أكبر سعر دولار في البنوك اليوم 

وفقا لآخر تداول سجله أكبر سعر دولار أمام الجنيه منذ الخميس الماضي داخل بنك الإمارات دبي الوطني.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار في السوق الرسمية

وثبت سعر الدولار مقابل الجنيه  داخل الجهاز المصرفي المحلي خلال تداولات اليوم

تحركات الدولار

وشهد سعر الدولار انخفاضا مقابل الجنيه علي مدار الأسبوع الجاري مقدار 25 قرشا على الأقل بمختلف البنوك المصرية.

رسميا الآن| سعر الدولار اليوم الإثنين 24-2-2025 بعد بيان البنك المركزي

ارتفاع مركز الجنيه

مع انخفاض سعر الدولار ارتفع سعر الجنيه المصري مقدار 0.51% علي الأقل.

إجازة البنوك

وبدأ البنك المركزي المصري اعتبارا من صباح اليوم الجمعة حتي مساء غدا السبت؛في تفعيل قراره بتعطيل العمل في البنوك ضمن اجراءات الراحة الأسبوعية المقررة لكل العاملين بالجهاز المصرفي.

تحركات الدولار في أسبوع 

وعلي مدار الأسبوع الماضي سجل سعر الدولار أمام الجنيه انخفاضا قيمته 25 قرشا علي الأقل بمختلف البنوك المصرية.

سعر الدولار مقابل الجنيه

آخر تحديث لسعر الدولار اليوم

وأظهر سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.23 جنيه للشراء و 48.36 جنيه للبيع .

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم

وصل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه داخل البنك المركزي المصري نحو  48.23 جنيه للشراء و 48.36 جنيه للبيع .

أقل سعر

وصل أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو  48.22 جنيه للشراء و 48.32 جنيه للبيع في بنك أبوظبي التجاري.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

وبلغ ثاني أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.24 جنيه للشراء و 48.36 جنيه للبيع في بنك التنمية الصناعية.

ثالث أقل سعر الدولار

وصل ثالث أقل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.25 جنيه للشراء و 48.36 جنيه للبيع في بنوك " العقاري المصري العربي، الكويت الوطني، HSBC،المصرف المتحد،الإسكندرية، ميد بنك، التعمير والاسكان، البركة، العربي الافريقي الدولي"

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.26 جنيه للشراء و 4836 جنيه للبيع في بنكي" التجاري الدولي CIB، المصرف العربي الدولي".

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو  48.27 جنيه للشراء و 48.37 جنيه للبيع في بنوك " فيصل الاسلامي، قناة السويس،  بيت التمويل الكويتي"

متوسط سعر الدولار في البنوك

بلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في معظم البنوك نحو 48.28 جنيه للشراء و 48.38 جنيه للبيع في بنوك " الأهلي الكويتي، القاهرة، قطر الوطني QNB،مصر، الأهلي المصري"

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.3 جنيه للشراء و 48.4 جنيه للبيع في بنوك “ المصري الخليجي، سايب”

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

أعلي سعر دولار

بلغ أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو  48.36 جنيه للشراء و 48.46 جنيه للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني.

ثاني أعلي سعر 

وصل ثاني أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.32 جنيه للشراء و 48.42 جنيه للبيع في بنوك " مصرف أبوظبي الاسلامي، كريدي أجريكول، نكست، المصري لتنمية الصادرات".

تقليل استخدام البطاقات بالعملة الأجنبية

في خطوة داعمة للاقتصاد المصري، اعلن البنك  المركزي المصري قراره بإلغاء اجراءت متابعة العملاء لإثبات استخدام البطاقات الائتمانية بالخارج .

وقال البنك المركزي المصري في خطاب موجه لرؤساء البنوك بالعمل ، أنه تم إلزام الجهاز المصرفي  بإجراءات التسوية داخل جمهورية مصر العربية  بعملة الجنيه المصري فقط لا غير، في عمليات الخصم التي تجري في عمليات الشراء الالكتروني وعبر ماكينات POS.

وأشار التعليمات التي أصدرها   حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري الموجه لرؤساء البنوك  أنه ينبغي على  البنوك بإبلاغ عملائها بما تقدم مع التأكيد على توفير احتياجات هؤلاء العملاء من النقد الأجنبي وفقاً لسياسات كل بنك في هذا الشأن.

قالت تعليمات محافظ البنك المركزي المصري أنه بالإشارة إلى المادة رقم (۲۱۲) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم ١٩٤ لسنة ۲۰۲۰ التي تنص على أن يكون التعامل داخل جمهورية مصر العربية بالجنيه المصري وذلك ما لم ينص على خلاف ذلك في اتفاقية دولية أو في قانون آخر أو في الحالات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة"، وكذا الكتاب الدوري المؤرخ ۱۸ يونيو ۲۰۲۳ المتعلق بتعديل البرمجيات المطبقة على أجهزة نقاط البيع الالكترونية (POS) أو المحول الخاص بها، بحيث لا يتم قبول التعامل في عمليات الخصم بالعملة الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية، إلا بعد الحصول على الموافقات اللازمة في هذا الشأن.

