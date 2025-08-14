سعر الدولار في البنوك مساء اليوم 14-8-2025

يستمر تراجع الدولار مقابل الجنيه مع انتهاء العمل في الجهاز المصرفي المصري بنهاية تعاملات اليوم الخميس الموافق 14-8-2025.

تحركات الدولار اليوم

وصل معدل انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم قرشا واحدا مقارنة بما كان عليه أمس داخل الجهاز المصرفي.

وعلي مدار الأسبوع الماضي سجل سعر الدولار أمام الجنيه انخفاضا قيمته 25 قرشا علي الأقل بمختلف البنوك المصرية.

آخر تحديث لسعر الدولار اليوم

وأظهر سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.23 جنيه للشراء و 48.36 جنيه للبيع .

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم

وصل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه داخل البنك المركزي المصري نحو 48.23 جنيه للشراء و 48.36 جنيه للبيع .

أقل سعر

وصل أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 48.22 جنيه للشراء و 48.32 جنيه للبيع في بنك أبوظبي التجاري.

وبلغ ثاني أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.24 جنيه للشراء و 48.36 جنيه للبيع في بنك التنمية الصناعية.

ثالث أقل سعر الدولار

وصل ثالث أقل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.25 جنيه للشراء و 48.36 جنيه للبيع في بنوك " العقاري المصري العربي، الكويت الوطني، HSBC،المصرف المتحد،الإسكندرية، ميد بنك، التعمير والاسكان، البركة، العربي الافريقي الدولي"

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.26 جنيه للشراء و 4836 جنيه للبيع في بنكي" التجاري الدولي CIB، المصرف العربي الدولي".

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.27 جنيه للشراء و 48.37 جنيه للبيع في بنوك " فيصل الاسلامي، قناة السويس، بيت التمويل الكويتي"

متوسط سعر الدولار في البنوك

بلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في معظم البنوك نحو 48.28 جنيه للشراء و 48.38 جنيه للبيع في بنوك " الأهلي الكويتي، القاهرة، قطر الوطني QNB،مصر، الأهلي المصري"

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.3 جنيه للشراء و 48.4 جنيه للبيع في بنوك " المصري الخليجي، سايب"

أعلي سعر دولار

بلغ أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.36 جنيه للشراء و 48.46 جنيه للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني.

ثاني أعلي سعر

وصل ثاني أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.32 جنيه للشراء و 48.42 جنيه للبيع في بنوك " مصرف أبوظبي الاسلامي، كريدي أجريكول، نكست، المصري لتنمية الصادرات"..