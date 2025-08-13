قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الأربعاء

علياء فوزى

تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الأربعاء في البنك المركزي المصري لنحو 48.25 جنيه للشراء و48.39 جنيه للبيع، بانخفاض 13 قرشا مقارنة بتعاملات الأحد الماضي مستهل الأسبوع.

ويرصد موقع “صدى البلد” سعر الدولار، أمام الجنيه المصري خلال ختام تعاملات اليوم الأربعاء 13 أغسطس 2025، وفقًا لآخر تحديث في 26 بنكا من القطاع الخاص والعام.

سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء

واستقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك تنمية الصادرات نحو  48.46 جنيه للشراء و48.56 جنيه للبيع.

تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي لنحو  48.42 جنيه للشراء و48.52 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك القاهرة عند 48.40 جنيه للشراء و48.50 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك (مصر، نكست، الأهلي، العربي الإفريقي الدولي، الشركة المصرفية الدولية، قناة السويس، المصرف المتحد) ليسجل 48.30 جنيه للشراء و48.40 جنيه للبيع. 

بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك الأهلي الكويتي نحو 48.29 جنيه للشراء و 48.39 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (الإسكندرية،  فيصل الإسلامي،  التجاري الدولي CIB) لنحو 48.28 جنيه للشراء و 48.39 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (إتش إس بي سي HSBC، المصرف العربي، كريدي أجريكول،  الأهلي المتحد، التعمير والإسكان) نحو 48.27 جنيه للشراء و48.37 جنيه للبيع.

هبط سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك العقاري المصري العربي لنحو 48.26 جنيه للشراء و48.36 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (قطر الوطني، ميد بنك، التنمية الصناعية، البركة، أبوظبي الأول، الكويت الوطني) لنحو 48.25 جنيه للشراء و48.35 جنيه للبيع.

 

أعلى سعر شراء للدولار اليوم الأربعاء

48.42 جنيه للشراء.

أقل سعر بيع للدولار اليوم الأربعاء

48.35 جنيه للبيع.

متوسط سعر الدولار  اليوم الأربعاء

48.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار في الجمارك  اليوم الأربعاء 

50.31 جنيه.

سعر الدولار الأمريكي البنك المركزي بنك مصر البنك الأهلي البنوك

