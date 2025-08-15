قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زعيم المعارضة الإسرائيلية يشارك في إضراب الأحد لإسقاط حكومة نتنياهو
سعر الدولار اليوم 15-7-2025
كيفية صلاة الجمعة للمسافر.. هل يتركها أم يؤديها ظهرا؟
ترامب يخطط لتسريح 300 ألف موظف مدني فيدرالي خلال 2025
ما هي قرارات الحكومة الجديدة بشأن الإيجار القديم والشقق البديلة؟
أحمد فتحي: عبد الله السعيد كان يتمنى منذ سنوات اللعب للزمالك
السفارة الروسية في تالين تتحدى إجراءات إستونيا وتتوعد بالرد على طرد دبلوماسيها
غياب إجباري لأبرز المدافعين| ريبيرو يجري تغييرات على تشكيل الأهلي أمام فاركو.. ويعنف نجم الفريق
آية لو قرأتها يوم الجمعة تغير حالك كله لما تتمنى
الأماكن الشاغرة بتنسيق المرحلة الثالثة 2025 علمي.. الكليات المتاحة
للحاصلين على الثانوية.. شروط التقديم في المعاهد الصحية الشرطية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار اليوم 15-7-2025

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

ثبت سعر الدولار مقابل الجنيه في أول تعاملات اليوم الجمعة الموافق 15-8-2025؛ داخل السوق الرسمية.

سعر الدولار اليوم

مع مستهل تعاملات اليوم استهلت تداولات الدولار علي استقرار أمام الجنيه داخل الجهاز المصرفي المحلي.

تحركات الدولار

وشهد سعر الدولار انخفاضا مقابل الجنيه علي مدار الأسبوع الجاري مقدار 25 قرشا على الأقل بمختلف البنوك المصرية.

رسميا الآن| سعر الدولار اليوم الإثنين 24-2-2025 بعد بيان البنك المركزي

ارتفاع مركز الجنيه

مع انخفاض سعر الدولار ارتفع سعر الجنيه المصري مقدار 0.51% علي الأقل.

إجازة البنوك

وبدأ البنك المركزي المصري اعتبارا من صباح اليوم الجمعة حتي مساء غدا السبت؛ في تفعيل قراره بتعطيل العمل في البنوك ضمن اجراءات الراحة الأسبوعية المقررة لكل العاملين بالجهاز المصرفي.

تحركات الدولار في أسبوع 

وعلي مدار الأسبوع الماضي سجل سعر الدولار أمام الجنيه انخفاضا قيمته 25 قرشا علي الأقل بمختلف البنوك المصرية.

سعر الدولار مقابل الجنيه

آخر تحديث لسعر الدولار اليوم

وأظهر سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.23 جنيه للشراء و 48.36 جنيه للبيع .

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم

وصل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه داخل البنك المركزي المصري نحو  48.23 جنيه للشراء و 48.36 جنيه للبيع .

أقل سعر

وصل أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو  48.22 جنيه للشراء و 48.32 جنيه للبيع في بنك أبوظبي التجاري.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

وبلغ ثاني أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.24 جنيه للشراء و 48.36 جنيه للبيع في بنك التنمية الصناعية.

ثالث أقل سعر الدولار

وصل ثالث أقل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.25 جنيه للشراء و 48.36 جنيه للبيع في بنوك " العقاري المصري العربي، الكويت الوطني، HSBC،المصرف المتحد،الإسكندرية، ميد بنك، التعمير والاسكان، البركة، العربي الافريقي الدولي"

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.26 جنيه للشراء و 4836 جنيه للبيع في بنكي" التجاري الدولي CIB، المصرف العربي الدولي".

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو  48.27 جنيه للشراء و 48.37 جنيه للبيع في بنوك "فيصل الاسلامي، قناة السويس،  بيت التمويل الكويتي".

متوسط سعر الدولار في البنوك

بلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في معظم البنوك نحو 48.28 جنيه للشراء و 48.38 جنيه للبيع في بنوك " الأهلي الكويتي، القاهرة، قطر الوطني QNB،مصر، الأهلي المصري"

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.3 جنيه للشراء و 48.4 جنيه للبيع في بنوك " المصري الخليجي، سايب"

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

أعلي سعر دولار

بلغ أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو  48.36 جنيه للشراء و 48.46 جنيه للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني.

ثاني أعلي سعر 

وصل ثاني أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.32 جنيه للشراء و 48.42 جنيه للبيع في بنوك " مصرف أبوظبي الاسلامي، كريدي أجريكول، نكست، المصري لتنمية الصادرات"..

أقل سعر دولار اليوم اعلي سعر دولار اليوم أعلي سعر دولار اليوم متوسط سعر الدولار اليوم سعر الدولار في البنك المركزي الدولار مقابل الجنيه الدولار امام الجنيه الجهاز المصرفي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأخير الساعة

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا مساء يوم خميس.. موعد التوقيت الشتوي 2025

9 درجات دفعة واحدة.. الأرصاد تعلن بشرى سارة

9 درجات نزولًا دفعة واحدة.. الأرصاد تعلن بشرى سارة

وزير التربية والتعليم

بعد قليل .. قرار مهم من وزير التعليم

الرئيس السيسي

بعد تصديق الرئيس السيسي.. تفاصيل مد خدمة المعلمين وفق قانون التعليم الجديد

علي حسين مهدي

عاد إلى مصر بعفو رئاسي .. من هو علي حسين مهدي وماذا حدث معه؟

سيارة الفتيات

أسرة ضحية مطاردة الواحات: كانت رايحة تشتري فستان التخرج .. ورفضنا عروض الصلح

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل من التعليم بشأن أعمال السنة المقررة على طلاب الإعدادية

وزير التربية والتعليم

مش هايطبق عليهم| التعليم: دفعة إعدادية 2026 "براءة"من قرار أعمال السنة الجديد

ترشيحاتنا

مجلس النواب

نواب البرلمان: توجيهات الرئيس السيسي برقمنة جميع الأشرطة الإذاعية والتلفزيونية تستهدف إنقاذ وتوثيق تاريخ مصر الحديث

النائبة مرفت الكسان

ميرفت ألكسان : رقمنة التراث الإعلامي توثيق لتاريخ مصر

الرئيس السيسي

برلماني: تكليفات الرئيس السيسي برقمنة التراث الإعلامي تحصين للذاكرة الوطنية

بالصور

أنواع من المانجو تجنب تناولها حفاظا على الصحة

المانجو
المانجو
المانجو

ماذا يحدث للجسم عند تناول البطاطس المقلية

البطاطس المقلية
البطاطس المقلية
البطاطس المقلية

حبيبة القلوب.. ‎100 عام على ميلاد هدى سلطان

هدى سلطان
هدى سلطان
هدى سلطان

تربية رياضية الزقازيق تناقش رسالة دكتوراة حول الاتصالات التسويقية

الباحث عمر حجازي
الباحث عمر حجازي
الباحث عمر حجازي

فيديو

مطاردة الواحات

خلوها تعمل حادثة.. تفاصيل مطاردة 3 سيارات لفتاة بطريق الواحات

خناقه بنت الكابتن ربيع ياسين

تتدخل في حياتي.. ماذا حدث بين ابنة الكابتن وخالتها في الشيخ زايد؟

وائل عبد العزيز مع المذيعة تقى الجيزاوي

وائل عبد العزيز: خروج أختي ياسمين من المستشفى أسعد لحظة عشتها .. وشوجر دادي مفاجأة .. والزهد حياتي حاليا |حوار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

المزيد