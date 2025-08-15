قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ليفربول يتعاقد مع المدافع الإيطالي ليوني من بارما
رئيس لبنان الأسبق : تصريحات نعيم قاسم تهدد بقاء بلادنا والسلم الأهلي
منتخب ناشئي الطائرة في مهمة رسمية بالأردن للمشاركة في البطولة العربية
كهرباء الإسماعيلية يحصد أول نقطة فى الدورى بالتعادل مع بتروجت 2-2
زي ما توقعت.. تعليق مثير من الغندور بشأن مصطفى شوبير
أخطاء شائعة تحول الشاي إلى سم ببطء.. تجنبها لتحافظ على صحتك
ما حكم زيارة قبور أهل البيت؟.. يسري جبر: جائزة والنبي كان يزور شهداء أحد
نجم ليفربول يكشف أسلوب محمد صلاح "القاسي".. ماذا يفعل الفرعون المصري؟
أخبار السيارات| انخفاض أسعار 8 سيارات حتى 350 ألف جنيه.. وعيوب خطيرة في لاندروفر وفورد
ترامب: سأنسحب من قمة ألاسكا في هذه الحالة
الغندور: الجميع ينتظر الحكم في قضية حسم الدوري للأهلي أو بيراميدز
رياضة

تشكيل البنك الأهلي ضد حرس الحدود في الجولة الثانية بالدوري الممتاز

البنك الأهلي
البنك الأهلي
إسلام مقلد

يستضيف استاد المكس بالإسكندرية، بعد قليل، المواجهة المرتقبة بين فريق البنك الأهلي وحرس الحدود، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري Nile"، حيث يسعى كلا الفريقين لتحقيق نتيجة إيجابية تدعم مشوارهما في المسابقة.

وأعلن طارق مصطفى، المدير الفني للبنك الأهلي، تشكيل فريقه الذي جاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي.

خط الدفاع: مصطفى دويدار، محمود الجزار، عمرو الجزار، وإسحاقو يعقوبو.

خط الوسط: محمد بن شرقي، محمد فتحي، وأحمد مدبولي.

خط الهجوم: يسري وحيد، مصطفى شلبي، وأسامة فيصل.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: أحمد صبحي، هشام صلاح، أحمد متعب، سعيدو سمبوريه، محمد إبراهيم، أحمد ياسر ريان، ياو أنور، محمد عماد، وأحمد أمين أوفا.

وطالب طارق مصطفى لاعبيه بضرورة طي صفحة الهزيمة أمام غزل المحلة في الجولة الأولى، والتركيز على العودة من الإسكندرية بالنقاط الثلاث، مشددًا على أهمية استغلال الفرص أمام المرمى، مع دراسته لإمكانية الدفع بالمهاجم التوجولي ياو أنور من بداية اللقاء بجوار أسامة فيصل، محذرًا في الوقت نفسه من خطورة التحولات الهجومية التي يعتمد عليها فريق الحرس.

على الجانب الآخر، يدخل حرس الحدود بقيادة مديره الفني عبد الحميد بسيوني أولى مبارياته في المسابقة بعد حصوله على راحة في الجولة الأولى، حيث يسعى لانطلاقة قوية تعكس طموحات الفريق في الموسم الجديد. وركز بسيوني خلال التحضيرات على دراسة نقاط القوة والضعف لدى البنك الأهلي، مطالبًا لاعبيه بالتركيز على إنهاء الهجمات بشكل فعال وإغلاق المساحات أمام مهاجمي المنافس.

استاد المكس بالإسكندرية البنك الأهلي وحرس الحدود البنك الأهلي حرس الحدود بطولة الدوري المصري الممتاز بطولة الدوري الدوري المصري الممتاز

سليمان عيد

أمرض خلق الله .. نجل سليمان عيد يحسم جدل تورط وفاء عامر في وفاة والده

لقطة من الفيديو

قرارات عاجلة بشأن صاحب فيديو الهروب من حادث أعلى كوبري أكتوبر

انغام

نانسي عجرم توجه رسالة لـ أنغام بعد ظهور نتيجة التحاليل

الرئيس عبد الفتاح السيسي

قرارات رئاسية حاسمة وتكليفات جديدة من الرئيس السيسي للحكومة .. تفاصيل

حبس

غلق مطعم شهير بالدقهلية.. الحبس 5 سنوات وغرامة 30 ألف جنيه للمخالفين

حادث ارشفية

السيارة تفحـ مت.. مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر في حادث بطريق مطروح الإسكندرية الساحلي

اجازه المولد النبوي الشريف

إجازة المولد النبوي الشريف 2025 .. 3 أيام متتالية والفلك يحدد غرة ربيع الأول

ذهب

انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة

جانب من الفاعليات

في حفل مبهج.. تخرج دفعة جديدة بطب حلوان

التضامن الاجتماعي

التضامن الاجتماعي: انطلاق فعاليات المرحلة الثالثة من مبادرة أحلام الأجيال

جانب من التدريبات

دورات شاملة لمديري مراكز التدريب المهني للتعامل مع تحديات سوق العمل

أخطاء شائعة تحول الشاي إلى سم ببطء.. تجنبها لتحافظ على صحتك

أهم الأخطاء التي تجعل الشاي ضارًا
أهالي الشرقية يقيمون عزاء للراحل علي المصيلحى وزير التموين السابق

جانب من العزاء
انخفاض أسعار السيارات الكهربائية المستعملة.. وتسلا في الصدارة

تسلا
أخبار السيارات| انخفاض أسعار 8 سيارات حتى 350 ألف جنيه.. وعيوب خطيرة في لاندروفر وفورد

أخبار السيارات
عمرو اديب

عايز الناس تسيبني في حالي.. عمرو أديب يكشف عن تغيير جذري في حياته

قضية سارة خليفة

شبكة منظمة.. أقوال الشاهد الأول في قضية المذيعة سارة خليفة تكشف المستور

لقطة من الفيديو

قرارات عاجلة بشأن صاحب فيديو الهروب من حادث أعلى كوبري أكتوبر

العميد أح غريب عبد الحافظ المتحدث العسكري

مصر تخترق الحصار.. المتحدث العسكري يكشف الجهود المصرية في إدخال المساعدات إلى غزة

