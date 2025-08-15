تشكيل البنك الأهلي ضد حرس الحدود في الجولة الثانية بالدوري الممتاز

يستضيف استاد المكس بالإسكندرية، بعد قليل، المواجهة المرتقبة بين فريق البنك الأهلي وحرس الحدود، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري Nile"، حيث يسعى كلا الفريقين لتحقيق نتيجة إيجابية تدعم مشوارهما في المسابقة.

وأعلن طارق مصطفى، المدير الفني للبنك الأهلي، تشكيل فريقه الذي جاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي.

خط الدفاع: مصطفى دويدار، محمود الجزار، عمرو الجزار، وإسحاقو يعقوبو.

خط الوسط: محمد بن شرقي، محمد فتحي، وأحمد مدبولي.

خط الهجوم: يسري وحيد، مصطفى شلبي، وأسامة فيصل.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: أحمد صبحي، هشام صلاح، أحمد متعب، سعيدو سمبوريه، محمد إبراهيم، أحمد ياسر ريان، ياو أنور، محمد عماد، وأحمد أمين أوفا.

وطالب طارق مصطفى لاعبيه بضرورة طي صفحة الهزيمة أمام غزل المحلة في الجولة الأولى، والتركيز على العودة من الإسكندرية بالنقاط الثلاث، مشددًا على أهمية استغلال الفرص أمام المرمى، مع دراسته لإمكانية الدفع بالمهاجم التوجولي ياو أنور من بداية اللقاء بجوار أسامة فيصل، محذرًا في الوقت نفسه من خطورة التحولات الهجومية التي يعتمد عليها فريق الحرس.

على الجانب الآخر، يدخل حرس الحدود بقيادة مديره الفني عبد الحميد بسيوني أولى مبارياته في المسابقة بعد حصوله على راحة في الجولة الأولى، حيث يسعى لانطلاقة قوية تعكس طموحات الفريق في الموسم الجديد. وركز بسيوني خلال التحضيرات على دراسة نقاط القوة والضعف لدى البنك الأهلي، مطالبًا لاعبيه بالتركيز على إنهاء الهجمات بشكل فعال وإغلاق المساحات أمام مهاجمي المنافس.