قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صدمة لمحبي رونالدو .. فاتورة مثيرة لهداف الدوري السعودي
نائب وزير الخارجية اليمني: المجلس الانتقالي الجنوبي أصبح كيانا محظورا بتمرده
قرار بشأن مهتز نفسيا روَّع المواطنين بسلاح أبيض في المرج
الأرصاد تعلن بداية "الانخفاض الكبير": الحرارة تتراجع الليلة وفرص قوية لتكون الصقيع
كاتب سوداني: توجد جهات تعمل على زعزعة الأمن تستهدف مصر في المقام الأول
هل الزواج صحيح بدون شراء شبكة؟.. أحمد كريمة يعلن مفاجأة
اليمن.. قوات درع الوطن تسيطر على مدينة القطن
التعليم تنفي اشتراط حصول الأهالي على «مؤهل عالي» للقبول بالمدارس الخاصة والدولية
سامو زين يكشف تفاصيل وفاة والده بسبب تشخيص خاطئ
عمرو أديب عن زيارة أنجلينا جولي: الإجابة المصرية ناصعة البياض عن غزة
خطوة بخطوة.. كيفية التقديم على معاش استثنائي؟
أول تعليق من مدرب مانشستر يونايتد بشأن التعاقد مع لاعبين جدد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تعليق صادم من جوارديولا بشأن إقالة ماريسكا

جوارديولا
جوارديولا
مجدي سلامة

يرى الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، اليوم الجمعة، أنه محظوظ بالعمل داخل الفريق السماوي، وذلك بعد إقالة الإيطالي إنزو ماريسكا من تدريب فريق تشيلسي، إذ وصفه بالمدرب المذهل.

ورحل ماريسكا، الذي سبق له العمل كمساعد لجوارديولا في سيتي خلال موسم 2022-2023، عن تشيلسي أمس الخميس بعد سلسلة من العروض المتواضعة، وهو ما دفع جوارديولا للحديث بشأن الاستقرار في ملعب الاتحاد.

وقال جوارديولا للصحفيين قبل المباراة أمام تشيلسي يوم الأحد: "يمكنني فقط أن أقول، من وجهة نظري، إن تشيلسي خسر مدربا مذهلا للغاية، إنه رائع، لكنه قرار إدارة تشيلسي، ولا يمكنني أن أقول شيئا".

وعندما سُئل عما إذا كان فوجئ من هذا التطور، تحدث جوارديولا عن طبيعة كرة القدم التي لا يمكن التنبؤ بها.

وتابع: "في كرة القدم؟ لا شيء يشكل مفاجأة، الشيء الوحيد المؤكد هو أنني محظوظ، كنت وما زلت مكاني في النادي، نادينا استثنائي".

عام آخر

قالت تقارير، على هامش رحيل ماريسكا، إن الإيطالي أجرى محادثات مع سيتي هذا الموسم حول إمكانية خلافة جوارديولا في تدريب الفريق مستقبلا، وهو ما أثار تساؤلات حول استمرار المدرب الإسباني.

وقال جوارديولا مبتسما لدى سؤاله عن مستقبله مع الفريق: "هل تريد إقالتي؟ راتبي مرتفع للغاية، ولدي عام آخر".

وعندما جرى الضغط عليه أكثر بالأسئلة حول مستقبله، أضاف: "يا إلهي! لدي عقد، لقد قلت هذا ألف مليون مرة، أعلم أنكم مللتم مني، أنا هنا منذ عشرة أعوام، أنا متأكد من ذلك! سأغادر يوما ما، أعدكم بذلك".

وواصل: "لديّ عقد، وأنا سعيد، أريد أن أقاتل مع فريقي، والإدارة تحترمني - وهذا ظهر في الموسم الماضي عندما أخفقنا في الفوز بأي مباراة خلال ثلاثة أشهر، إنهم يدعمونني... وسعيد بوجودي هنا".

حذر بشأن رودري

رغم تراجع سيتي في سباق المنافسة على اللقب بالتعادل السلبي أمس الخميس على ملعب سندرلاند، إذ بات متأخرا بأربع نقاط عن أرسنال المتصدر، يرى جوارديولا جانبا إيجابيا في عودة لاعب الوسط رودري الذي دخل من مقاعد البدلاء بعد الشوط الأول.

وعانى اللاعب، الفائز سابقا بالكرة الذهبية، من إصابات في الركبة وعضلات الفخذ الخلفية هذا الموسم، وقال جوارديولا إنه سيكون حذرا في إدارة الدقائق التي يشارك فيها وسط جدول مباريات مزدحم.

واختتم: "دائما نكون أفضل مع وجود رودري في الملعب، نيكو جونزاليس كان رائعا، لكن رودري هو رودري، الجميع يعرفون ذلك، لكن علينا أن نكون حذرين، سنتابع عملية التعافي الآن، في هذه الفترة، خوض مباراتين خارج الديار، أمر صعب للغاية، سنرى، رودري عاد وجيريمي دوكو، جاء كل منهما بعد غياب طويل للإصابة، لذا علينا الحذر والتحدث مع الأطباء وأخصائيي العلاج الطبيعي".

جوارديولا مانشستر سيتي إنزو ماريسكا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السباحة

وفاة السباح جون ماجد عقب غرقه بنادي الغابة

الذهب

1000 جنيه.. تراجع سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة اليوم

إنستاباي

هتعرف حولت كام.. تطبيق إنستاباي يفعل ميزة جديدة

طقس

9 درجات | تحذير عاجل من الأرصاد للجميع

كأس أمم أفريقيا

الحاسوب الخارق يكشف الفائز بكأس أمم أفريقيا 2026.. ما موقف مصر؟

مجمع محاكم المحلة

إحالة محفظ للقرآن بتهمه التعدي على صغيرة وهتك عرضها إلى المحاكمة بالمحلة

ايمان العاصي

صعب جدا.. أيمان العاصي تعلن إصابتها بفيروس جديد

مرتبات شهر يناير 2026

تبكير الصرف.. جدول مواعيد مرتبات شهر يناير 2026 للعاملين بالقطاع الخاص والحكومة

ترشيحاتنا

القرآن الكريم

ما سر استخدام لفظ الوصية في آية إبراهيم ويعقوب؟.. أستاذ بجامعة الأزهر يوضح

وزير الأوقاف

وزارة الأوقاف تطلق التصفيات قبل النهائية لمسابقة دوري النجباء بين المديريات

مرصد الأزهر

باحث بمرصد الأزهر: تهنئة غير المسلمين بعيدهم اختبار حقيقي لوعينا ضد خطاب التطرف

بالصور

فوائد شرب كوبين من الشاي الأخضر يوميًا

فوائد صحية لشرب كوبين من الشاي الأخضر يوميا
فوائد صحية لشرب كوبين من الشاي الأخضر يوميا
فوائد صحية لشرب كوبين من الشاي الأخضر يوميا

تحذير رسمي من مدافئ "الشموسة" بالأردن بعد تسجيل حالات وفاة واختناق في تسرب الغاز

أسباب خطورة مدافئ «الشموسة»
أسباب خطورة مدافئ «الشموسة»
أسباب خطورة مدافئ «الشموسة»

تتألم في رقبتك وتتساءل هل وسادتي السبب؟ إليك ما يجب شراؤه

كيف تؤثر الوسادة على صحة الرقبة؟
كيف تؤثر الوسادة على صحة الرقبة؟
كيف تؤثر الوسادة على صحة الرقبة؟

إجراء 40 عملية في 30 ساعة بمستشفى الزقازيق العام .. صور

عملية جراحية
عملية جراحية
عملية جراحية

فيديو

وفاة العروس في الفرست لوك

عروس تسقط مغشي عليها في الفرست لوك .. ما القصة؟

سيدة تزعم ان ترامب والدها

ترامب هو والدي.. سيدة تركية تشعل الجدل على مستوى العالم

ايمان عبد اللطيف

عيار 21 بكام ؟.. تفاصيل سعر الذهب اليوم

إمام مسجد الزمالك

صفقات الأهلي لا تتوقف وآخرها إمام مسجد الزمالك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد