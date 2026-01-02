تعليق صادم من جوارديولا بشأن إقالة ماريسكا

يرى الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، اليوم الجمعة، أنه محظوظ بالعمل داخل الفريق السماوي، وذلك بعد إقالة الإيطالي إنزو ماريسكا من تدريب فريق تشيلسي، إذ وصفه بالمدرب المذهل.

ورحل ماريسكا، الذي سبق له العمل كمساعد لجوارديولا في سيتي خلال موسم 2022-2023، عن تشيلسي أمس الخميس بعد سلسلة من العروض المتواضعة، وهو ما دفع جوارديولا للحديث بشأن الاستقرار في ملعب الاتحاد.

وقال جوارديولا للصحفيين قبل المباراة أمام تشيلسي يوم الأحد: "يمكنني فقط أن أقول، من وجهة نظري، إن تشيلسي خسر مدربا مذهلا للغاية، إنه رائع، لكنه قرار إدارة تشيلسي، ولا يمكنني أن أقول شيئا".

وعندما سُئل عما إذا كان فوجئ من هذا التطور، تحدث جوارديولا عن طبيعة كرة القدم التي لا يمكن التنبؤ بها.

وتابع: "في كرة القدم؟ لا شيء يشكل مفاجأة، الشيء الوحيد المؤكد هو أنني محظوظ، كنت وما زلت مكاني في النادي، نادينا استثنائي".

عام آخر

قالت تقارير، على هامش رحيل ماريسكا، إن الإيطالي أجرى محادثات مع سيتي هذا الموسم حول إمكانية خلافة جوارديولا في تدريب الفريق مستقبلا، وهو ما أثار تساؤلات حول استمرار المدرب الإسباني.

وقال جوارديولا مبتسما لدى سؤاله عن مستقبله مع الفريق: "هل تريد إقالتي؟ راتبي مرتفع للغاية، ولدي عام آخر".

وعندما جرى الضغط عليه أكثر بالأسئلة حول مستقبله، أضاف: "يا إلهي! لدي عقد، لقد قلت هذا ألف مليون مرة، أعلم أنكم مللتم مني، أنا هنا منذ عشرة أعوام، أنا متأكد من ذلك! سأغادر يوما ما، أعدكم بذلك".

وواصل: "لديّ عقد، وأنا سعيد، أريد أن أقاتل مع فريقي، والإدارة تحترمني - وهذا ظهر في الموسم الماضي عندما أخفقنا في الفوز بأي مباراة خلال ثلاثة أشهر، إنهم يدعمونني... وسعيد بوجودي هنا".

حذر بشأن رودري

رغم تراجع سيتي في سباق المنافسة على اللقب بالتعادل السلبي أمس الخميس على ملعب سندرلاند، إذ بات متأخرا بأربع نقاط عن أرسنال المتصدر، يرى جوارديولا جانبا إيجابيا في عودة لاعب الوسط رودري الذي دخل من مقاعد البدلاء بعد الشوط الأول.

وعانى اللاعب، الفائز سابقا بالكرة الذهبية، من إصابات في الركبة وعضلات الفخذ الخلفية هذا الموسم، وقال جوارديولا إنه سيكون حذرا في إدارة الدقائق التي يشارك فيها وسط جدول مباريات مزدحم.

واختتم: "دائما نكون أفضل مع وجود رودري في الملعب، نيكو جونزاليس كان رائعا، لكن رودري هو رودري، الجميع يعرفون ذلك، لكن علينا أن نكون حذرين، سنتابع عملية التعافي الآن، في هذه الفترة، خوض مباراتين خارج الديار، أمر صعب للغاية، سنرى، رودري عاد وجيريمي دوكو، جاء كل منهما بعد غياب طويل للإصابة، لذا علينا الحذر والتحدث مع الأطباء وأخصائيي العلاج الطبيعي".