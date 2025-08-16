قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: الاجتماع المقبل سيشمل بوتين وزيلينسكي
كيفية قضاء الصلوات الفائتة.. طرق سهلة لتعويض ما فاتك
نجوى فؤاد: مش عايزة أعيش في دار مسنين ولا أخرج من بيتي | فيديو
مهرجان العلمين الجديدة.. مراون بابلو يشعل حماس الجمهور بأغنية راكور
الغندور يطرح سؤالا هاما لجماهير الزمالك و جائزة للفائز
روسيا: هناك رغبة من موسكو وواشنطن في تجاوز إرث إدارة بايدن
محافظ أسوان: السيطرة على حريق محطة كهرباء بإدفو وعودة التيار | شاهد
تكريم 12مبدعا بينهم هاني شنودة .. انطلاق مهرجان القلعة للموسيقى
ترامب : أمريكا وروسيا تتمتعان بإمكانات هائلة لبناء علاقات تجارية ممتازة
لحماية سيارتك.. 5 أخطاء لا تقع فيها خلال فصل الصيف
محمد صلاح يدخل في نوبة بكاء بعد مواجهة ليفربول وبورنموث لهذا السبب
بحضور مي سليم وميس حمدان .. فريق واما يتألقون بحفل رأس الحكمة| صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم 16 أغسطس 2025

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد صبيح

سجل سعر الدولار استقرارا أمام الجنيه، مع أول تعاملات اليوم السبت الموافق 16-8-2025؛ داخل السوق الرسمية.

وأظهرت آخر تداولات لسعر الدولار في مصر أمام الجنيه اليوم، ثباتا لسعر الصرف الأجنبي على مستوى البنوك العاملة في السوق المصرية.

سعر الدولار مقابل الجنيه

مركز الجنيه

مع استقرار سعر الدولار، ارتفع مركز الجنيه المصري مقدارا جاوَزَ 0.5% على مدار الأسبوع الماضي، حيث فقد الدولار ما يقارب أكثر من 25 قرشا على الأقل من قيمته.

سعر الدولار الأمريكي اليوم الأحد مقابل الجنيه المصري في البنوك - صورة أرشيفية

آخر تحديث لسعر الدولار

وفقا لآخر تداول سجله الدولار مقابل الجنيه فقد وصل لنحو 48.23 جنيه للشراء و 48.36 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في البنك المركزي

بلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه نحو 48.23 جنيه للشراء و48.36 جنيه للبيع.

أقل سعر دولار اليوم

سجل أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.22 جنيه للشراء و 48.32 جنيه للبيع في بنوك "قطر الوطني QNB، الكويت الوطني، التنمية الصناعية، كريدي أجريكول".

سعر الدولار في البنوك المصرية

وصل سعر الدولار أمام الجنيه لنحو 48.25 جنيه للشراء و 48.35 جنيه للبيع في بنوك "أبو ظبي الأول، العقاري المصري العربي، بيت التمويل الكويتي، HSBC، المصرف المتحد، ميد بنك، التعمير والإسكان، الإسكندرية، البركة"

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.26 جنيه للشراء و48.36 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي CIB والمصرف العربي الدولي.

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.27 جنيه للشراء و48.37 جنيه للبيع في بنكي فيصل الإسلامي وقناة السويس.

رسميا الآن.. سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 10-12-2024

متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في أغلب البنوك نحو 48.28 جنيه للشراء و48.38 جنيه للبيع في بنوك "الأهلي الكويتي، مصر، سايب، القاهرة، الأهلي المصري".

أعلى سعر 

بلغ أعلى سعر دولار أمام الجنيه نحو 48.32 جنيه للشراء و48.42 جنيه للبيع في بنوك "مصرف أبو ظبي الاسلامي، المصري لتنمية الصادرات، نكست".

سعر الدولار الدولار في مصر مركز الجنيه المصري الدولار مقابل الجنيه سعر الدولار في البنك المركزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سليمان عيد

نجل سليمان يهاجم الترند بسبب الشائعات المثارة حول سبب وفاة والده

الراقصة بوسي الأسد

صور عارية.. الأحراز المضبوطة مع الراقصة بوسي الأسد تكشف المستور

انغام

نانسي عجرم توجه رسالة لـ أنغام بعد ظهور نتيجة التحاليل

عامل دليفري الأميرية

سقوط المتهم بحيازة سلاح أبيض وترويع مواطن في الأميرية

تنسيق الجامعات 2025

حقوق وآداب وخدمة اجتماعية وفني صحي.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

سيارة حادث كوبري أكتوبر

قبضة ضابط شرطة مصري تتحدى متانة رنج روفر.. ضبط سائق سيارة بعد تسببه في حادث مروع

الراقصة بوسي الأسد

الداخلية تكشف تفاصيل سقوط الراقصة بوسي الأسد لاتهامها بنشر فيديوهات خادشة بالهرم

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة.. انخفاض عيار 21

ترشيحاتنا

جانب من الفاعليات

في حفل مبهج.. تخرج دفعة جديدة بطب حلوان

التضامن الاجتماعي

التضامن الاجتماعي: انطلاق فعاليات المرحلة الثالثة من مبادرة أحلام الأجيال

جانب من التدريبات

دورات شاملة لمديري مراكز التدريب المهني للتعامل مع تحديات سوق العمل

بالصور

برج الحوت حظك اليوم السبت 16 أغسطس 2025. كن حالمًا وراعي التوازن

برج الحوت حظك اليوم السبت 16 أغسطس 2025
برج الحوت حظك اليوم السبت 16 أغسطس 2025
برج الحوت حظك اليوم السبت 16 أغسطس 2025

برج الدلو حظك اليوم السبت 16 أغسطس 2025.. طاقة إيجابية تدفعك للابتكار

برج الدلو حظك اليوم السبت 16 أغسطس 2025
برج الدلو حظك اليوم السبت 16 أغسطس 2025
برج الدلو حظك اليوم السبت 16 أغسطس 2025

برج الجدي حظك اليوم السبت 16 أغسطس 2025..النجاح مهم لكن لاتنسى الأحباء

برج الجدي حظك اليوم السبت 16 أغسطس 2025
برج الجدي حظك اليوم السبت 16 أغسطس 2025
برج الجدي حظك اليوم السبت 16 أغسطس 2025

برج القوس حظك اليوم السبت 16 أغسطس 2025.. استمتع بالحرية

برج القوس حظك اليوم السبت 16 أغسطس 2025
برج القوس حظك اليوم السبت 16 أغسطس 2025
برج القوس حظك اليوم السبت 16 أغسطس 2025

فيديو

فنانة شهيرة تكشف سراً غريباً عن زوجها

خيانة أم حب آخر؟ فنانة شهيرة تكشف سراً غريباً عن زوجها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

المزيد