قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ثروت الخرباوي يكشف عن شبكة مالية سرية للإخوان
إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم على الطريق الدائري بالقليوبية
مهرجان العلمين الجديدة.. الرابر شهاب يشعل حماس جمهوره بأغنية مرزمن
طرد محمد هاني لاعب الأهلي خلال مباراة فاركو في الدوري
بعد 13 يوما.. البنك المركزي يحسم سعر الفائدة
شروط تقليل الاغتراب 2025| حالات تسبب رفض طلبك
تفاؤل أمريكي وتمهل روسي.. ملفات شائكة على طاولة قمة ترامب وبوتين
مراسل القاهرة الإخبارية: بوتين سيناقش كل القضايا خلال قمته مع ترامب
الإخوان ساهموا في بناء مستوطنات إسرائيلية بفلسطين.. الخرباوي يكشف التفاصيل
قمة ألاسكا.. بوتين وترامب امتنعا عن الإدلاء بتصريحات صحفية
جراديشار يحرز الهدف الرابع للأهلي في شباك فاركو بالدروي
بخطأ من شوبير.. فاركو يقلص الفارق أمام الأهلي بهدف في الدوري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بعد 13 يوما.. البنك المركزي يحسم سعر الفائدة

البنك المركزي
البنك المركزي
محمد يحيي

يحسم البنك المركزي المصري خلال الـ 13 يوما المقبلة، وتحديدا، يوم الخميس 28 من أغسطس الجاري؛ مصير سعر الفائدة، وذلك خلال اجتماعه الخامس ضمن الاجتماعات السنوية التي تستهدفها لجنة السياسيات النقدية بإجمالي 8 اجتماعات دورية.

وخلال الاجتماع الأخير- وهو الاجتماع الرابع، الذي جرى انعقاده في 10 يونيو الماضي- قررت اللجنة تثبيت سعر الفائدة على المعاملات المصرفية عند 24% لسعر الإيداع و25% للاقتراض لليلية واحدة، و24.5% لكل من الائتمان والخصم والعملية الرئيسية للبنك المركزي.

وخفض البنك المركزي المصري تقليص سعر الفائدة مقدار 3.25% بواقع 325 نقطة أساس على مدى اجتماعين سابقين وذلك خلال الاجتماع الثاني بنسبة 2.25%، ثم 1% أخرى في الاجتماع الثالث المنعقد في 22 مايو الماضي.

ومن المقرر أن ينعقد الاجتماع السادس للجنة السياسات النقدية في 2 اكتوبر 2025، ثم الاجتماع السابع في 20 نوفمبر المقبل، ثم ختام اجتماعها الثامن والأخير لهذا العام في 25 من ديسمبر 2025.

وفقا لتقارير وتوجهات البنك المركزي المصري، والتي تتضمن الاتجاه نحو خفض سعر الفائدة بنسبة طفيفة قد تتراوح بين 25 و50 نقطة أساس، أو اللجوء لتثبيت الفائدة للمرة الثانية على التوالي.

البنك المركزي البنك المركزي المصري سعر الفائدة السياسات النقدية تثبيت الفائدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سليمان عيد

نجل سليمان يهاجم الترند بسبب الشائعات المثارة حول سبب وفاة والده

لقطة من الفيديو

قرارات عاجلة بشأن صاحب فيديو الهروب من حادث أعلى كوبري أكتوبر

انغام

نانسي عجرم توجه رسالة لـ أنغام بعد ظهور نتيجة التحاليل

الرئيس عبد الفتاح السيسي

قرارات رئاسية حاسمة وتكليفات جديدة من الرئيس السيسي للحكومة .. تفاصيل

الراقصة بوسي الأسد

صور عارية.. الأحراز المضبوطة مع الراقصة بوسي الأسد تكشف المستور

حادث ارشفية

السيارة تفحـ مت.. مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر في حادث بطريق مطروح الإسكندرية الساحلي

عامل دليفري الأميرية

سقوط المتهم بحيازة سلاح أبيض وترويع مواطن في الأميرية

تنسيق الجامعات 2025

حقوق وآداب وخدمة اجتماعية وفني صحي.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

ترشيحاتنا

الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يرتفع مجددًا

البنك الاهلي

البنك الأهلي يحذر العملاء من هذا الشيء الخطير

البناء

الإجراءات المطلوبة للحصول على رخصة بناء وعدد الأدوار المسموح بها بعد إلغاء الاشتراطات

بالصور

مهرجان العلمين الجديدة.. توافد الجمهور على حفل مروان بابلو وليجى سى وشهاب

حفل مروان بابلو وليجي سي وشهاب
حفل مروان بابلو وليجي سي وشهاب
حفل مروان بابلو وليجي سي وشهاب

الشاي الأخضر سر حماية الدماغ من الزهايمر وتحسين الذاكرة.. دراسة توضح

الشاي الأخضر وفيتامين ب3 يعيد شباب الدماغ ويحمي من الزهايمر
الشاي الأخضر وفيتامين ب3 يعيد شباب الدماغ ويحمي من الزهايمر
الشاي الأخضر وفيتامين ب3 يعيد شباب الدماغ ويحمي من الزهايمر

طائرة مسيرة تحلق 3 أيام بالطاقة الشمسية

طائرة
طائرة
طائرة

5 عادات صباحية لفقدان الوزن بسرعة وحرق الدهون بشكل طبيعي

عادات صباحية فعالة في إنقاص الوزن وحرق الدهون
عادات صباحية فعالة في إنقاص الوزن وحرق الدهون
عادات صباحية فعالة في إنقاص الوزن وحرق الدهون

فيديو

فنانة شهيرة تكشف سراً غريباً عن زوجها

خيانة أم حب آخر؟ فنانة شهيرة تكشف سراً غريباً عن زوجها

عمرو اديب

عايز الناس تسيبني في حالي.. عمرو أديب يكشف عن تغيير جذري في حياته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

المزيد