سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء

ننشر سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم الثلاثاء 12 أغسطس 2025، مسجلًا مستويات تقترب من أعلى سعر له منذ أسابيع.

أعلى سعر للدولار

وجاء أعلى سعر للدولار في البنك العقاري المصري العربي عند 49.45 جنيه للشراء و49.55 جنيه للبيع، يليه بنك التنمية الصناعية عند 49.03 جنيه للشراء و49.13 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

في المقابل، استقرت الأسعار في أغلب البنوك، منها البنك المصري الخليجي، البنك الأهلي الكويتي، مصرف أبوظبي الإسلامي، بنك قناة السويس، اتش اس بي سي، البنك التجاري الدولي، بنك مصر، بنك الإسكندرية، حيث تراوحت أسعار الشراء بين 48.43 و48.48 جنيه، بينما سجلت أسعار البيع بين 48.53 و48.58 جنيه.

وسجل البنك المركزي المصري سعر 48.427 جنيه للشراء و48.563 جنيه للبيع، ما يعكس حالة الهدوء النسبي في سوق الصرف وسط ترقب لتحركات الفترة المقبلة.