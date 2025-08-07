سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس

يقدم موقع “صدى البلد" سعر الدولار الأمريكي اليوم، الخميس 7 أغسطس.

سعر الدولار في البنوك اليوم

استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك التنمية الصناعية عند 48.45 جنيه للشراء و48.45 جنيه للبيع.

هبط سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي لنحو 48.43 جنيه للشراء و48.52 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك “الأهلي المتحد، نكست، الإسكندرية، الشركة المصرفية الدولية، كريدي أجريكول” لنحو 48.42 جنيه للشراء و48.52 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك الأهلي الكويتي نحو 48.42 جنيه للشراء و48.46 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك “مصر، إتش إس بي سي HSBC، العقاري المصري العربي، الأهلي، العربي الأفريقي الدولي، المصرف العربي، قناة السويس، التعمير والإسكان، التجاري الدولي CIB، أبوظبي الأول، المصرف المتحد، أبوظبي التجاري، فيصل الإسلامي، البركة، المصرف المتحد” ليسجل 48.40 جنيه للشراء و48.50 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك القاهرة عند 48.39 جنيه للشراء و48.49 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك “تنمية الصادرات، ميد بنك” لنحو 48.37 جنيه للشراء و48.47 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك الكويت الوطني لنحو 48.35 جنيه للشراء و48.45 جنيه للبيع.