قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أرقام رسمية عن امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية 2025
إيحاءات خارجة للنائبات المستقيلات.. بوست أستاذ طب طنطا يثير موجة غضب
ضحايا البطون الخاوية.. جيش الاحتلال يستهدف غزة بالمدفعية والزوارق الحربية
وقفة تضامنية أمام الأمم المتحدة لدعم موقف مصر الإنساني تجاه غزة | شاهد
جامعة القاهرة تكشف ملابسات وفاة طبيبة امتياز بمستشفيات قصر العيني
النفسية في السما.. خالد الغندور يكشف سبب احتفال جمهور الزمالك
النفط يسجل أكبر خسارة أسبوعية منذ يونيو وسط توترات جيوسياسية وتجارية
مصر وتركيا تؤكدان رفضهما لقرار إعادة الاحتلال العسكري لقطاع غزة
الجيش السوداني: متمردو الدعم السريع أعدموا 12 شخصا داخل مستشفى النهود
وظائف شاغرة من وزارة الشباب في شركات و بنك saib لجميع المؤهلات والتخصصات
إصابة 3 أشخاص في إطلاق نار بساحة تايمز سكوير بنيويورك
الرعاية الصحية تعلن نجاح أول جراحة دقيقة لاستئصال ورم بالمخ بمستشفى أسوان التخصصي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار الأمريكي اليوم السبت 9-8-2025

دولار
دولار
ولاء عبد الكريم

يقدم موقع صدي البلد سعر الدولار أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم السبت 9-8-2025، داخل السوق الرسمية.
سعر الدولار في البنك المركزي
وصل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 48.48 جنيه للشراء و 48.62 جنيه للبيع

أقل سعر دولار
سجل أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.37 جنيه للشراء و 48.47 جنيه للبيع في بنك أبوظبي الأول
ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.39 جنيه للشراء و 48.49 جنيه للبيع في بنوك " بيت التمويل الكويتي، كريدي أجريكول، المصري لتنمية الصادرات، القاهرة، المصرف المتحد".

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم
سجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 48.39 جنيه للشراء و 48.49 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.4 جنيه للشراء و 48,5 جنيه للبيع في بنوك " الإمارات دبي الوطني، قطر الوطني QNB، التعمير والاسكان"

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.42 جنيه للشراء و 48.52 جنيه للبيع في بنوك " نكست، سايب".
سعر الدولار في بنك مصر
بلغ سعر الدولار في بنك مصر نحو 48.5 جنيه للشراء و 48.6 جنيه للبيع

سعر الدولار الدولار الدولار أمام الجنيه البنك المركزي سعر الدولار في البنك المصرف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سنة النبي في صلاة الفجر

سنة النبي في صلاة الفجر.. ما السور التي كان يقرأها الرسول بعد الفاتحة؟

وفاة طبيبة شابة أثناء عملها بـ"قصر العيني"

وفاة طبيبة شابة أثناء عملها بالقصر العيني

أسعار الدواجن والبيض

البانيه نزل 30 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت بالأسواق

تنسيق الجامعات 2025

نتيجة المرحلة الثانية بتنسيق الجامعات 2025 .. عبر هذا الرابط

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي إلغاء أعمال السنة لطلاب الإعدادية العام الدراسي القادم

والد صغير سوبر ماركت المهندسين

احنا صعايدة وعايزين القصاص.. أول ظهور لأسرة صغير سوبر ماركت المهندسين| فيديو

شيكو بانزا

مدرب الزمالك يعلق على غضب بانزا بعد استبداله

أحمد عبدالعزيز

رفض مصافحته.. أحمد عبد العزيز: أقول للشاب أنت ابني وحقك عليا

ترشيحاتنا

شيكو بانزا

هل يعاقب الزمالك شيكو بانزا بعد اعتراضه على الاستبدال أمام سيراميكا؟

أحمد عيد عبد الملك

نجم الزمالك السابق يوجه رسالة للجمهور بعد الفوز على سيراميكا

خوسيه ريبيرو

تفوق أحمر .. تاريخ مواجهات الأهلي ومودرن سبورت قبل مباراة الليلة

بالصور

انقلاب سيارة زيت طعام على طريق الزنكلون بالزقازيق

جانب من الحادث
جانب من الحادث
جانب من الحادث

ملابس صيفية .. رنا رئيس تثير الجدل بظهورها الأخير

رنا رئيس
رنا رئيس
رنا رئيس

ياسمين الخطيب تفاجئ سوزي الأردنية بعرض غير متوقع.. تفاصيل

ياسمين الخطيب و سوزي الأردنية
ياسمين الخطيب و سوزي الأردنية
ياسمين الخطيب و سوزي الأردنية

بصمة في الدم تكشف الخطر الصامت.. الشاشات تهدد قلوب المراهقين

خطر يهدد قلوب الأطفال والمراهقين بسبب الهواتف الذكية
خطر يهدد قلوب الأطفال والمراهقين بسبب الهواتف الذكية
خطر يهدد قلوب الأطفال والمراهقين بسبب الهواتف الذكية

فيديو

القبض على بوبا اللدغة

نشرت فيديوهات مخلة.. بوبا اللدغة في قبضة رجال الأمن | فيديوجراف

اتهام مداهم بغسيل الاموال

65 مليون جنيه … حقيقة اتهام مداهم بغسيل الأموال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: علاقات بلا مسميات.. حرية أم فوضي وجدانية ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وسط حرب الإبادة والتجويع.. هل تعيد غزة ضبط بوصلة العالم؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الرابع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

المزيد