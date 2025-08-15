حرس الحدود يتقدم على البنك الأهلي بهدف نظيف بالشوط الأول بالدوري

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة فريقي حرس الحدود والبنك الأهلي بتقدم الحرس بنتيجة 1-0، وذلك على استاد المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري Nile".

وسجل هدف حرس الحدود الوحيد في الشوط الأول أحمد الشيخ في الدقيقة 25 من انطلاق المباراة.

وأعلن طارق مصطفى، المدير الفني للبنك الأهلي، تشكيل فريقه الذي جاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي.

خط الدفاع: مصطفى دويدار، محمود الجزار، عمرو الجزار، وإسحاقو يعقوبو.

خط الوسط: محمد بن شرقي، محمد فتحي، وأحمد مدبولي.

خط الهجوم: يسري وحيد، مصطفى شلبي، وأسامة فيصل.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: أحمد صبحي، هشام صلاح، أحمد متعب، سعيدو سمبوريه، محمد إبراهيم، أحمد ياسر ريان، ياو أنور، محمد عماد، وأحمد أمين أوفا.