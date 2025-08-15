حرس الحدود يضرب البنك الأهلي بهدف نظيف في الدوري

نجح فريق حرس الحدود في الفوز على فريق البنك الأهلي بنتيجة 1-0، وذلك على استاد المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري Nile".

وسجل هدف حرس الحدود الوحيد في المباراة، أحمد الشيخ، في الدقيقة 25.

وبتلك النتيجة رفع حرس الحدود رصيده من النقاط إلى 3 نقاط ليحتل المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الممتاز، بينما توقف رصيد البنك الأهلي عند النقطة 1 بالمركز الـ 15.

وخاض طارق مصطفى، المدير الفني للبنك الأهلي، المباراة بالتشيل التالي:

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي.

خط الدفاع: مصطفى دويدار، محمود الجزار، عمرو الجزار، وإسحاقو يعقوبو.

خط الوسط: محمد بن شرقي، محمد فتحي، وأحمد مدبولي.

خط الهجوم: يسري وحيد، مصطفى شلبي، وأسامة فيصل.

وجلس على مقاعد البدلاء كل من:

أحمد صبحي، هشام صلاح، أحمد متعب، سعيدو سمبوريه، محمد إبراهيم، أحمد ياسر ريان، ياو أنور، محمد عماد، وأحمد أمين أوفا.