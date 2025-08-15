رئيس جامعة بنها يتفقد المستشفى الجامعي للاطمئنان على الخدمة الطبية المقدمة للمرضى

أجرى الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها مساء اليوم الجمعة، جولة تفقدية مفاجئة بالمستشفيات الجامعية يرافقه الدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية.



واطمأن "الجيزاوى" خلال جولته التي شملت أقسام "الاستقبال والباطنة والعظام ومركز السموم وبنك الدم وحضانات الأطفال المبتسرين" على انتظام سير العمل والخدمة الطبية المقدمة للمرضى بالمستشفى.

كما استمع رئيس الجامعة إلى بعض المرضى ومرافقيهم لمعرفة مستوى رضاهم عن الخدمات الطبية التي تقدمها لهم المستشفيات الجامعية.

وأكد رئيس الجامعة خلال جولته أن المستشفى الجامعى حريص على تقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى ، موجها الشكر للأطقم الطبية والتمريض والعاملين وكل القائمين على تقديم الرعاية الصحية بمستشفيات بنها الجامعية في القيام بواجبهم تجاه المرضى.