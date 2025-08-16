أسعار الدولار مقابل الجنيه فى 10 بنوك اليوم السبت 16-8- 2025

شهدت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصرى في البنوك المصرية استقرارًا نسبيًا خلال تعاملات اليوم السبت 16 أغسطس 2025 ، حيث سجلت أسعار متقاربة في معظم البنوك مع وجود فروقات طفيفة بين الشراء والبيع.

وجاءت أسعار الدولار في 10 بنوك وفق آخر التحديثات على النحو التالي:

البنك المركزي المصري: شراء 48.23 جنيه – بيع 48.36 جنيه

البنك الأهلي المصري: شراء 48.28 جنيه – بيع 48.38 جنيه

بنك مصر: شراء 48.28 جنيه – بيع 48.38 جنيه

بنك الإسكندرية: شراء 48.25 جنيه – بيع 48.35 جنيه

البنك التجاري الدولي CIB: شراء 48.26 جنيه – بيع 48.36 جنيه

مصرف أبوظبي الإسلامي: شراء 48.32 جنيه – بيع 48.42 جنيه

بنك قناة السويس: شراء 48.27 جنيه – بيع 48.37 جنيه

المصرف المتحد: شراء 48.25 جنيه – بيع 48.35 جنيه

بنك البركة: شراء 48.25 جنيه – بيع 48.35 جنيه

بنك فيصل الإسلامي: شراء 48.27 جنيه – بيع 48.37 جنيه

ويعكس هذا الاستقرار النسبي في أسعار الدولار حالة من التوازن في سوق الصرف، مدعومة بالسياسات النقدية للبنك المركزي التي تهدف إلى الحفاظ على استقرار الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية.

كما أظهرت تقارير مصرفية أن التراجع الطفيف للدولار عالميًا ساهم في دعم استقرار السوق المحلي، مما انعكس إيجابًا على حركة الاستيراد وأسعار بعض السلع الأساسية خلال الفترة الأخيرة.