قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
متهمة في 4 قضايا آداب.. اعترافات بوسي الأسد: الفيديوهات مصورة بغرفة نومي
حقيقة اعتقال قائد عسكري إسرائيلي في هولندا بسبب جرائم حرب غزة
تبدأ في هذا الموعد.. رابط مباشر للتسجيل في المرحلة الثالثة 2025
زيلينسكي: سألتقي ترامب في واشنطن ومستعد لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية
محمد صلاح يدخل سباق الكرة الذهبية ويطارد ثنائي باريس سان جيرمان.. هل يفعلها؟
موعد طرح أراضي مسكن 6 في 20 مدينة جديدة.. تفاصيل الحجز والشروط
مراسل القاهرة الإخبارية: غارات إسرائيلية تمسح عائلات من سجلات غزة منذ فجر اليوم
مجاناً لطلاب المدارس.. التعليم تتيح كتب مطبوعة للتقييمات في جميع المواد
واضعا يده على رأسه.. حراسة أمنية مشددة للمتهم بإنهاء حياة الشاب مرجان بجنايات المحلة| صور
أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 16 أغسطس 2025
الشيخ حلمي الجمل ينسحب من سباق نقيب القراء.. ويؤكد: النتيجة محسومة
لحظة غرق مصنع سيارات ريفيان على يد عامل.. خسائر نصف مليون دورلار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الدولار مقابل الجنيه فى 10 بنوك اليوم السبت 16-8- 2025

الدولار
الدولار
ولاء عبد الكريم

شهدت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصرى  في البنوك المصرية استقرارًا نسبيًا خلال تعاملات اليوم السبت 16 أغسطس 2025 ، حيث سجلت أسعار متقاربة في معظم البنوك مع وجود فروقات طفيفة بين الشراء والبيع.

وجاءت أسعار الدولار في 10 بنوك وفق آخر التحديثات على النحو التالي:

  • البنك المركزي المصري: شراء 48.23 جنيه – بيع 48.36 جنيه
  • البنك الأهلي المصري: شراء 48.28 جنيه – بيع 48.38 جنيه
  • بنك مصر: شراء 48.28 جنيه – بيع 48.38 جنيه
  • بنك الإسكندرية: شراء 48.25 جنيه – بيع 48.35 جنيه
  • البنك التجاري الدولي CIB: شراء 48.26 جنيه – بيع 48.36 جنيه
  • مصرف أبوظبي الإسلامي: شراء 48.32 جنيه – بيع 48.42 جنيه
  • بنك قناة السويس: شراء 48.27 جنيه – بيع 48.37 جنيه
  • المصرف المتحد: شراء 48.25 جنيه – بيع 48.35 جنيه
  • بنك البركة: شراء 48.25 جنيه – بيع 48.35 جنيه
  • بنك فيصل الإسلامي: شراء 48.27 جنيه – بيع 48.37 جنيه

ويعكس هذا الاستقرار النسبي في أسعار الدولار حالة من التوازن في سوق الصرف، مدعومة بالسياسات النقدية للبنك المركزي التي تهدف إلى الحفاظ على استقرار الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية.

كما أظهرت تقارير مصرفية أن التراجع الطفيف للدولار عالميًا ساهم في دعم استقرار السوق المحلي، مما انعكس إيجابًا على حركة الاستيراد وأسعار بعض السلع الأساسية خلال الفترة الأخيرة.

الدولار سعر الدولار اسعار الدولار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

51.9 %للتربية 60.4%للحقوق وفني صحي64.3%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

بكاء محمد صلاح

محمد صلاح يدخل في نوبة بكاء بعد مواجهة ليفربول وبورنموث لهذا السبب

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم السبت

الواقعة

احتجز شاب واعتدي عليه.. القبض على التيك توكر علاء الساحر

سقوط حافلة في الجزائر

مقتل 18 شخصا في حادث سقوط حافلة بالجزائر

محمد هاني

أول رد فعل من الأهلي بعد طرد محمد هاني بمباراة فاركو

مهيب عبد الهادي

مهيب عبد الهادي يفجر مفاجأة بشأن طلب الزمالك لحكام أجانب

مصطفي شوبير

مصطفى شوبير يقدم اعتذرا للجهاز الفني بالأهلي.. ما السبب؟

ترشيحاتنا

مجلس النواب

برلماني: مصر ستظل السد المنيع أمام مخطط إسرائيل الكبرى وأطماع التوسع

بطالة

برلماني: المشروعات القومية ساهمت في خفض البطالة ورفع مستوى المعيشة

النائب محمود الصعيدي ، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب

برلماني : الدولة تشجع الصناعات لتقليل الاستيراد وتوفير العملة الصعبة

بالصور

فستان لافت.. رضوى الشربيني تخطف الأنظار بظهورها

رضوى الشربيني
رضوى الشربيني
رضوى الشربيني

لحظة غرق مصنع سيارات ريفيان على يد عامل.. خسائر نصف مليون دورلار

مصنع نورمال
مصنع نورمال
مصنع نورمال

كاجوال لافت.. أمينة خليل تستعرض رشاقتها

أمينة خليل
أمينة خليل
أمينة خليل

وداعًا تسلا وBYD.. فورد تكشف عن أرخص سيارة كهربائية

فورد
فورد
فورد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

المزيد