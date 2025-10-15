سماع دوي انفجارات في مدينة أم درمان السودانية | تفاصيل

أفادت فضائية العربية بسماع دوي انفجارات في مدينة أم درمان السودانية.

وأشارت إلى أن هذه الانفجارات سمعت نتيجة تصدي المضادات الأرضية للجيش السوداني تتصدى لمسيرات بأجواء أم درمان.

وأمس الثلاثاء، أفادت مصادر أمنية سودانية بأن مسيرتين لميليشيا الدعم السريع استهدفتا منطقة "عد بابكر" شرقي الخرطوم.

وفي وقت سابق ؛ ذكرت مصادر طبية في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور السودانية بأن 60 شخصًا قتـ.لوا بنيران مسيرات ميليشيات الدعم السريع في مركز إيواء بالمدينة.

يذكر أن ميليشيات الدعم السريع قصفت مستشفى الفاشر، الأربعاء الماضي حيث تسبب في مقتل 12 شخصًا وإصابة 17 آخرين بينهم طبيبة وكادر تمريض.

وأكدت منسقة الأمم المتحدة للشئون الإنسانية في السودان عدم القدرة على إرسال أي شحنات إغاثية إلى الفاشر في الوقت الراهن بسبب استمرار القتال وإغلاق الطرق المؤدية إلى المدينة.

وتسببت الحرب في السودان في فقدان نحو 120 من العاملين في مجال الإغاثة الإنسانية منذ اندلاعها، ما يعكس حجم المخاطر والتحديات التي تواجهها المنظمات الدولية في أداء مهامها داخل البلاد.