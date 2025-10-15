السعودية .. تسرب أبخرة حامض الكبريتيك بالعقبة يصيب 33 شخصًا بضيق تنفس

أكد المكتب الإعلامي بمديرية الأمن العام السعودية أن حادث تسرب أبخرة حامض الكبريتيك داخل أحد المصانع في محافظة العقبة اسفر عن إصابة 33 شخصًا بضيق تنفس، مشيرا إلى أنهم نُقلوا إلى المستشفيات، بينهم حالتان أدخلتا العناية المركزة.

واشار المكتب الإعلامي في بيان له إلى أن الحادث أدى إلى تشكّل سحابة غازية بمساحة 400 متر مربع.

وبيّن أن فرق الدفاع المدني في العقبة، بإسناد من مجموعة إسناد العقبة، تعاملوا على الفور مع حادث تسرب الأبخرة داخل أحد المصانع في محافظة العقبة.

وأوضح أن الفريق الفني التابع للشركة تدخل لمعالجة التسرب، فيما نفذ فريق المواد الخطرة التابع للدفاع المدني الإجراءات الميدانية وفق البروتوكولات المعتمدة، باستخدام أحدث الأجهزة والتقنيات، كما قدمت فرق الإسعاف الإسعافات الأولية للمصابين.

وأكدت الجهات المختصة بدء التحقيق في أسباب الحادث بالتعاون مع الجهات المعنية، مشيرة إلى أن قياسات الغازات في الجو أظهرت أنها ضمن المعدلات الطبيعية.