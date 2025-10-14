300 شائعة.. خالد أبو بكر: مصر والسعودية لما يغيبوا عن بعض 3 ساعات الدنيا بتتقلب

علق الإعلامي خالد أبو بكر، على نجاح قمة شرم الشيخ للسلام والتي حضرها الرئيس الامريكي وعدد كبير من قادة العالم .



وقال خالد أبو بكر في برنامجه " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار "، :" الرئيس السيسي استقبل وزير الخارجية السعودي بحفاوة في قمة شرم الشيخ للسلام".



وتابع خالد أبو بكر :" لما مصر والسعودية بيغيبوا 3 ساعات عن بعض الدنيا بتتقلب وبيطلع شائعات كثيرة ".

وأكمل خالد أبو بكر :" هناك حجم هائل من الشائعات على العلاقات بين مصر والسعودية وهناك 300 شائعة طلعت ".



وعن نجاح قمة شرم الشيخ، قال خالد ابو بكر، إن معدلات النظافة في شرم الشيخ هائلة"، مضيفا:" كان هناك تسهيلات كبيرة من رئاسة الجمهورية وكان هناك تصاريح لكل شيء ".

